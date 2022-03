Ahmed Aïdara foule au pied l’interdiction du Cnra

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) a interdit hier Ahmed Aïdara l’animation des revues des titres et de presse sur la Sen Tv et la Zik Fm. Mais ce dernier ne semble pas ébranlé par cette décision prise par Babacar Diagne et ses services. Pour cause, le nouveau maire de la Ville de Guédiawaye, selon Actusen, a présenté ce jeudi, la revue de presse sur la Zik Fm. Une manière pour lui de fouler au pied l’arrêté rendu public par le gendarme de l’audiovisuel.