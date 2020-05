Covid-19 : Le Sénégal dépasse la barre des 1500…59 nouveaux cas ce vendredi

Le Covid-19 progresse de plus en plus au Sénégal et les personnes infectées augment aussi. Aujourd’hui, sur 872 tests effectués, 59 sont revenus positifs soit un taux de 8,76 %. Il s’agit de 52 cas contacts suivis et 7 issus de la transmission communautaire repartit entre liberté 6, Yoff, Guédiawaye , Sangalkam et Touba.

Dr Marie Khemess Ngom N’Diaye a annoncé que 7 patients étaient toujours en réanimation. Mais par ailleurs 49 patients ont été contrôlés négatifs donc guéris.

A ce jour le Sénégal compte 1551 cas déclarés positifs dont 61 guéris, 13 décédés, 1 évacué et 926 sous traitement.