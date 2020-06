Covid-19 : « Les sénégalais se préparent à un suicide collectif », prévient Ansoumana Dione

Les sénégalais se préparent à un suicide collectif, avec le non respect des mesures préventives contre la Covid-19. Au moment où les cas graves, le nombre de décès et les contaminations se multiplient, les citoyens se croient, paradoxalement, à la fin de cette maladie. Ces propos sont d’Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) pour qui, les populations ont très mal interprété l’idée salvatrice du chef de l’Etat Macky SALL, les invitant à vivre avec le virus. Au contraire, selon le Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, cette décision bien réfléchie, devrait nous amener à mieux faire face à la Covid-19, pour pouvoir l’anéantir.

Pour éviter l’irréparable, Ansoumana DIONE invite le Président Macky SALL à bien vouloir convoquer une réunion, avec tous les acteurs concernés dans la riposte à la Covid-19. Selon lui, le Sénégal doit s’arrêter et faire face à l’ennemi, en passe de décimer sa population. En clair, explique-t-il, toutes les réunions institutionnelles, y compris le Conseil des ministres, sont à suspendre, pour que le virus ne soit pas endémique au Sénégal. Jusqu’ici, regrette-t-il, les couches vulnérables : les enfants de la rue, les personnes handicapées, les malades mentaux errants, des vecteurs de la transmission communautaire, ne sont pas pris en compte dans les stratégies de riposte, malgré la volonté du Capitaine de guerre, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR.

Dakar, le 21 juin 2020,

Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale