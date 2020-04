Covid-19 : l’OMS demande à Biya de sortir pour lutter contre le virus

Dans une correspondance écrite le 23 mars 2020 et dévoilée publiquement ce 10 avril, le patron de l’OMS a réagi au mutisme de Paul Biya face au Covid-19 qui sévit dans le monde et au Cameroun.

«Excellence, votre engagement personnel est nécessaire pour mobiliser les communautés et renforcer l’élan d’un mouvement sociétal contre la COVID-19. Votre voix et votre présence par l’intermédiaire des principaux moyens de communication et l’orientation fondée sur des bases factuelles et une vision claire des mesures à apporter que vous pouvez donner en vous adressant régulièrement à la nation auront une valeur inestimable », a écrit Tedros Adhanom.

«Enfin, Excellence, votre rôle dans le renforcement de la solidarité entre les nations est indispensable au succès des interventions nationales et internationales. Le virus lui ignore les frontières ou les différences politiques, et les décisions prises dans un pays peuvent avoir des répercussions sur les efforts de riposte aux quatre coins du monde. La politisation de l’épidémie ou l’excès d’optimisme dans la riposte d’un pays peut constituer un obstacle insurmontable dans la lutte contre le virus – tant au plan national qu’au plan mondial», ajoute-t-il.

Jeune Afrique, dans une enquête réalisée il y a quelques jours, a révélé que Paul Biya est à Mvomeka’a dans son village natale pour se tenir à distance de la pandémie qui fait des ravages.