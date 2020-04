Ziguinchor COVID 19 : le dernier malade de coronavirus bientôt libéré

Ziguinchor a-t-elle remporté le combat contre le coronavirus ? En tout cas les résultats enregistrés dans la croisade contre la pandémie laissent à le croire.

En effet, la région se retrouvera dans quelques heures avec zéro malade de coronavirus si tout se passe comme prévu. Ce qui pourrait attribuer la capitale sud du pays, la première place dans la prise en charge des malades avec un taux de 100% de guérison.

Lors d’une émission dans une radio de la place le Professeur Ansoumana Diatta membre du comité régional de lutte contre le coronavirus a informé que « le seul malade qui est toujours pris en charge à l’hôpital régional se porte très bien. Il ne présente plus de symptôme de covid 19 : il ne toux plus et ne souffre plus de problèmes respiratoires… ».

Selon le professeur, les résultats des derniers prélèvements effectués sur le patient et envoyés à l’institut Pasteur de Dakar se sont révélés négatifs. Et si toute fois le résultat du second test prévu dans les prochaines heures revient négatif, le patient sera déclaré guéri et par conséquent sera libéré et sortira de son hospitalisation.

En rappel, la région de Ziguinchor a enregistré depuis le début de la pandémie au total 3 cas positifs et 122 cas de contact tous, aujourd’hui en très bonne santé.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU/ ZIG