Covid-19 : Macky Sall est prêt à être le cobaye du vaccin, selon…

Macky Sall est prêt à être le cobaye du vaccin contre la Covid-19 au Sénégal. Comme le président élu des États-Unis, Joe Biden, le chef de l’Etat pourrait être le premier sénégalais à être vacciné contre la Covid-19, si la situation l’exige. C’est la conviction du directeur de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (Asp), Birame Faye. Invité à l’émission Le Jury du Dimanche (JDD), ce 3 janvier 2021, Faye relève que le président de la République « est toujours prêt à prendre des risques pour sauver son peuple », dit-il.

Avant de rajouter : « On ne peut pas avoir l’unanimité quand on gère un pays. L’essentiel est de savoir que c’est une décision qui vise essentiellement à protéger les citoyens », a-t-il déclaré. Poursuivant, le DG de l’Asp note que des réticences ne devraient pas se jouer sur la vaccination des populations. Parce que, a-t-il estimé, le processus d’acquisition du vaccin est bien encadré. « C’est une démarche très responsable. Il faut rappeler que le Sénégal est dans l’initiative Covax avec 174 pays qui ont décidé d’acquérir le vaccin de façon responsable et solidaire. Au-delà de cette initiative, il y a la souveraineté de notre pays. Le président a été très clair. Le Sénégal est prêt à aller chercher un vaccin si les conditions le permettent. D’une manière générale, ce que nous pouvons retenir, par rapport à la gestion de la Covid-19, est que nous sommes 1er en Afrique et 2e dans le monde. Ce sont des résultats obtenus sur la base d’un processus clair. C’est une planification très positive qui a été faite et qui a donné des résultats qui forgent le respect », rassure-t-il.