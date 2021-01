Moussa Saleh raille Sonko : Pastef est en déphasage dans les règlements et…

Un parti politique est une association privée où le militant ou sympathisant adhère librement sans condition et peut démissionner à tout moment de son propre gré ou choix. Jamais dans l’histoire parti politique sénégalaise nous voyons les militants cotisaient de l’argent c’est très très très dangereux car ça devient une action commerciale. Et une action commerciale attend toujours des dividendes. Imaginez les militants réclament leur dividende dans l’avenir nous nous dirigerons vers des conflits d’intérêts . La seule manière où le sympathisant ou militant pourra apporter son argent dans le parti c’est à travers l’achat de cartes de membre ou d’adhésion à un franc symbolique entre deux cents à cinq cents francs et non des cotisations sociales. Ensuite les partis politiques devront présenter leur compte bilan chaque année.

OUSMANE SONKO prenez vos responsabilités et d’assumer pour faire vivre votre parti Pastef dans la transparence sans enfreindre le norme des partis politiques sénégalaises.

Le Pastef est un très en déphasage dans les règlements et statuts de la constitution des partis politiques sénégalaises.

Patriotisme est un comportement et non un discours.

Moussa Saleh