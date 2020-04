Covid-19 : Me Bassirou Ngom Dg de la SNR vole au secours des populations de Niakhar

Durant ces moments difficiles de Covid-19 marqués par une nécessité de soutien, le Directeur Général de la Société Nationale de Recouvrement (SNR) a apporté son aide aux familles et ménages qui en ont le plus besoin à Niakhar. Plus de 15 tonnes de riz, 500 bidons d’huile soit 2500 litres et 2 tonnes de sucre seront distribués à la population dans la plus grande transparence. Ceci, pour accompagner les populations dans le cadre de la contre contre le Coronavirus .

Il a profité de l’occasion pour souhaiter à toute la communauté musulmane un bon début de Ramadan2020.

Revenant sur la gravité de la crise, l’avocat Me Bassirou Ngom a délivré un message à l’endroit des populations de Niakhar » Cette pandémie nous concerne tous et nous devons, ensemble, main dans la main, sensibiliser et conscientiser tout en pratiquant les gestes barrières. Restezchezvous »