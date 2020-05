Covid-19 : Médina Gounass compte bien prier ce Vendredi !

Alors que plus de 50 personnes ont déjà chopé le virus, Médina Gounass semble n’avoir toujours pas pris conscience du danger du covid-19. Pis encore les prières de groupe continue toujours de se faire dans la la cité religieuse.

Aujourd’hui, tous les regards seront rivés sur Médina Gounass d’autant plus que les populations sont déterminées à effectuer la grande prière du vendredi, contre vents et marées. A moins que la sagesse ne prévale, des affrontements entre récalcitrants et forces de défense se profilent à l’horizon. Wait and see…