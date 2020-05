Malicounda : Nafila en plein couvre-feu un imam et son muezzin arrêtés…à Falokh

La mesure interdisant les rassemblements continue d’être bravée au Sénégal. La gendarmerie de Malicounda dirigée par le commandant Insa Seck a effectué une descente à Falokh où ils ont mis aux arrêts un imam et son muezzin pour non respect du couvre-feu.

Ces derniers bravaient les interdictions en effectuant des prières surérogatoires (Nafila) à la mosquée du quartier. Aux dernières nouvelles, l’imam et le muezzin sont gardés à vue à la brigade de gendarmerie et seront déférés devant le procureur du tribunal de grande instance de Mbour.