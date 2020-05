Covid-19 : Macky Sall un Chef de Guerre confiné !

A part la déclaration annonçant l’état d’urgence et le couvre-feu, le Président a fait face au peuple que deux fois de suite, une pour une déclaration le 3 Avril et une autre au Port Autonome de Dakar pour donner le départ des camions devant transporter le riz à l’intérieur du pays.

Le Président Macky Sall a tout bonnement préféré le confinement dans ses quartiers du palais présidentiel et sa villa sise à Mermoz.

Alors que les malades hospitalisés dans les hôpitaux souhaiteraient voir le chef de l’état leur apporter un réconfort, lui a préférer se terrer et jouer au lido avec ses enfants.

Une image qui a suscité moult commentaires du reste.

Même les Conseils des Ministres hebdomadaires se font par vision conférence évitant tout contact avec les membres du gouvernement.

Au même moment, le COVID-19 gagne de plus en plus de terrain malgré les mesures prises comme le port de masque, le lavage des mains et la distanciation sociale. Une progression rendue possible grâce à l’absence du chef de guerre sur le terrain. Le Président envoie ses lieutenants au front mais il serait bien qu’il descend sur le terrain pour leur remonter le moral.

Néanmoins les autorités sanitaires se démènent comme un beau diable pour vaincre le Coronavirus.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn

