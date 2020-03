Covid-19 : Message du Réseau Siggil Jigéen en solidarité avec le peuple sénégalais

En cette période marquée par la propagation de la pandémie du Coronavirus dans le

monde, le Réseau Siggil Jigéen envoie un message de solidarité à tous ses partenaires,

aux bénéficiaires de ses différents programmes ainsi qu’à tous ses collaborateurs

directement ou indirectement exposés à la pandémie et dont les vies sont perturbées par

les répercussions de la pandémie.

Le Réseau Siggil Jigéen réitère son soutien à l’endroit de l’État du Sénégal, des autorités

sanitaires, des personnels soignants et de toutes les entités de la Nations engagées dans

la riposte contre le Covid-19 et les félicite pour toutes ces mesures prises afin de stopper

la propagation du virus et ainsi veiller à la sécurité des citoyennes et citoyens.

Le Réseau Siggil Jigéen, en tant qu’organisation féministe, s’adresse particulièrement à

toutes les femmes et jeunes femmes sénégalaises ainsi qu’à tous les membres de leur

famille, à veiller à ce que les consignes de sécurité données par les autorités sanitaires

soient scrupuleusement respectées par la famille et particulièrement les enfants.

Parlant des enfants, le Réseau Siggil Jigéen rappelle que la fermeture des écoles est une

mesure de protection des enfants face à la contamination communautaire et invite les

femmes, mères de familles, à veiller à son respect strict en retenant les enfants à la

maison et à ce qu’ils évitent tout rassemblement quels qu’en soient le lieu ou la raison.

Par ailleurs, le Réseau Siggil Jigéen, conscient des impacts négatifs que cette pandémie

aura, comme partout dans le monde, sur les activités économiques de ces milliers de

femmes sénégalaises qui contribuent massivement au développement de notre Nation,

demande au Président de la République de prendre des mesures fortes pour

accompagner les femmes afin qu’elles puissent faire face aux conséquences de la

pandémie.

Par la même occasion, le Réseau Siggil Jigéen appelle toutes les femmes, les

associations de femmes et les organisations de la société civile à la mobilisation et à la

solidarité pour sensibiliser les communautés à l’hygiène et à la propreté, seul rempart

durable contre la pandémie.