Me Sidiki Kaba à Touba pour visiter l’hôpital mobile de campagne

Lutte contre le #Covid19 mobilise toute la nation. Pour mieux prendre en charge les malades, les autorités ont jugé nécessaire de mieux s’attaquer à la pandémie en mettant sur pied un hôpital car la ville sainte fait partie des villes où la propagation du virus est de plus en plus importante et dangereuse. C’est dans cet ordre d’idées que le Ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba ce samedi 21 mars 2020 à Touba pour s’enquérir de la fonctionnalité de l’hôpital de campagne installé par l’armée, des conditions de travail des 80 personnels qui y travaillent et de la qualité de l’accueil des malades.

Le Ministre lance un appel pour une union sacrée autour du Président Macky Sall pour combattre une pandémie invisible aux effets visibles qui font des ravages au sein des populations.