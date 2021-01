Covid-19 : Moussa Baldé assène ses vérités aux jeunes

Invité du grand jury de la Rfm, Moussa Baldé, ministre de l’Agriculture, a dit ses vérités sur l’attitude de bien des jeunes face à la covid-19.

« Ce qu’on doit retenir c’est très simple. Les mesures ne sont pas compliquées quand même: porter un masque, éviter d’aller dans des rassemblements surtout quand ce n’est pas nécessaire. Je peux même comprendre pour une levée de corps, mais ne pas aller à un baptême je pense que ce n’est pas une catastrophe », dit-il

Selon le ministre de l’Agriculture : « Il faut que les sénégalais comprennent que nous ne sommes pas dans une île. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Quand l’humanité est confrontée à des problèmes et ceux qui se comportent correctement arrivent à s’en sortir il faut que les sénégalais comprennent que s’ils ne se comportent pas correctement on ne va pas s’en sortir (…). Moi j’ai du mal à comprendre pourquoi tout le monde dit cela et personne ne le fait. Le Khalife général des mourides chaque fois qu’il sort il met un masque, à chaque fois qu’il parle il dit qu’il faut respecter les mesures barrières. Mais pourquoi au Sénégal on n’arrive pas à respecter cela. Je crois qu’être têtu c’est bien mais on doit comprendre que la situation est grave. Que nous sommes en train de perdre nos aînés. Et c’est cela le problème de ce virus. (…) », a dit Moussa Baldé.

Avant de conclure : « Les jeunes doivent comprendre que, certes la covid ne va pas les emporter, mais elle les utilise pour emporter nos vieux, pour emporter les gens qui ont des faiblesses. Si dans une guerre, une partie des combattants travaille avec l’ennemi, on ne gagnera jamais la guerre. La jeunesse sénégalaise, son attitude consiste à aider l’ennemi et il faut arrêter d’aider l’ennemi. Collaborer avec le virus c’est massacrer nos anciens. »