Encore un mensonge sur Makhtar Cissé…la vérité sur les Emplois à Senelec

Khalifa Dia, maire de Guéoul nommé président du Conseil d’administration de Senelec en 2019 dans une sortie dans sa localité, a accusé l’ancien ministre du Pétrole et des Energies mouhamadou Makhtar Cissé, ex DG de Senelec d’avoir surembauché à al Senelec : « Makhtar Cissé avait embauché plus de 1300 jeunes de sa clientèle politique… Pape Mademba Biteye nommé en avril 2019 enrôle 300 jeunes chaque année. Le président Macky Sall peut fermer les yeux sur ces errements pour obtenir le contrôle définitif de la ville de Kaolack »

Voici la vérité sur les embauches à la Senelec…Afin que nul n’en ignore !!

Suite à la sortie maladroite du PCA de SENELEC, où l’émotion à le plus pris le dessus sur la raison, il me semble nécessaire d’édifier l’opinion sur sa révélation fallacieuse : « Makhtar CISSÉ, en trois (3) ans, a recruté 1300 agents « . Quelle énormité !!

Rappelons à M. DIA que la politique de l’emploi est un ensemble de programmes, de mesures et d’initiatives visant à améliorer ou à atténuer les conséquences du chômage. Au Sénégal, la priorité pour les jeunes est l’accès à l’emploi. Cela dit, des politiques actives du marché du travail s’imposent pour garantir la création d’emplois de qualité et prévenir tout risque d’exclusion sociale et de discrimination des jeunes.

Alors est-ce un crime d’avoir voulu, en tant que Directeur général, de participer pleinement à l’éradication du chômage au Sénégal ? Il m’est clair que non.

Monsieur, avec votre sortie évocatrice, vous avez tout faux. Et les chiffres suivants sur le nombre d’agents recrutés par Senelec sous Makhtar Cissé le montrent à suffisance.

En trois (3) ans à la tête de notre joyau national Makhtar Cissé a:

– Régularisé 493 sous supervision de la Cnts.

– Recruté 186 par voie de concours.

– Une vingtaine de régularisations d’anciens du PASE reversés au Commercial.

A son arrivée, en Juin 2015, il y’avait deux mille cinq cent (2500) agents au niveau de Senelec et à son départ, en Avril 2019, il y a laissé trois mille cent (3100) en prenant en compte le nombre de décès et de retraités.

Notre cher PCA, de bonne foi, s’est sûrement trompé.

LA PENSÉE JUSTE, LA PAROLE VRAIE, L’ACTE SENSÉ !!

M.F citoyen Sénégalais