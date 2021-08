Covid-19 : Une baisse de 9,9% des résultats globaux du CFEE relevée

Sur 296 587 candidats à l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), 181 219 ont été admis, soit un taux de réussite de 62,14%. Par rapport à 2020, une baisse de 9,9% est, toutefois, relevée.

Selon le coordonnateur des inspecteurs d’académie du Sénégal, Gana Sène, dans des propos repris par le quotidien national Le Soleil, cette baisse pourrait s’expliquer par les insuffisances et les lacunes que traîne une bonne partie des candidats depuis l’année dernière, alors qu’ils étaient en CM1. « Ces élèves, on se le rappelle, avaient arrêté les cours au mois de mars 2020, à cause de la Covid-19, et ont repris en novembre. À cela, s’ajoute un dispositif de remédiation qui n’avait pas bien fonctionné dans certains endroits. »

« La particularité de 2020, est que les effectifs des classes de CM2 ont été réduits, avec 20 élèves par classe, ajoute-t-il. Ce qui n’est pas le cas, cette année, où les effectifs des classes d’examen non seulement n’ont pas été réduits, mais aussi les élèves venaient du CM1, donc des classes intermédiaires qui n’avaient pas bénéficié d’un accompagnement pédagogique adéquat. »

Malgré ces difficultés, il a soutenu que des académies ont pu réaliser des performances à l’instar de la région de Ziguinchor, qui arrive en tête avec 16.050 admis, soit un taux de 77,38%, suivie de Kaffrine, avec 15 194 admis pour un taux de réussite de 76,48%. Kolda est classée 3e, sur le plan national, avec 12 271 admis et 74,09%, contre 65% en 2020.

Une percée que l’Inspecteur d’académie de la région, Samba Diakhaté met en relation avec des stratégies mises en place pour renforcer l’encadrement des maîtres de CM2 et l’exécution du plan de remédiation de fin d’année.