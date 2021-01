Covid à l’UCAD : Les travailleurs des universités en guerre contre le virus

Après l’annonce ces derniers jours des cas de coronavirus dans les universités du Sénégal, le Syndicat des travailleurs de ces temples du savoir s’est levé pour porter la sensibilisation. Hier, jeudi 28 janvier, les membres du syndicat ont jeté leur dévolu sur l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) où ils ont distribué des masques et du gel aux passagers, rapporte Sud Quotidien.

Pour le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal, Alioune Faye, le syndicat a bien compris le danger et le rôle qu’il doit être le sien et qu’il est en train de le jouer normalement. « L’objectif de notre acte est de barrer la route au virus. Il ne faut pas que celui-ci entre dans notre lieu de travail. On ne peut pas laisser les gens entrer comme ils veulent, se comporter comme ils veulent, faire ce qu’ils veulent jusqu’à faire entrer le virus dans les universités. Donc, nous jouons notre partition en faisant tout ce que nous pouvons pour barrer la route à ce virus-là » a-t-il déclaré dans les colonnes du journal.

Avant de poursuivre : « j’en appelle quand même à la vigilance et à la responsabilité de tout un chacun. C’est un rôle pour nous tous, de nous investir pour participer à l’effort de guerre. Nous considérons cette pandémie comme étant un ennemi commun. Puisque nous sommes en guerre, chacun doit user de ses moyens financiers, physiques et intellectuels pour participer à la lutte. Donc, c’est quand même un sacerdoce de tout un chacun », dit-il.