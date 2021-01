Variant britannique au Sénégal : Thierno Bocoum appelle au respect des gestes barrières

Le coronavirus se complique au Sénégal. Hier, les autorités sanitaires ont confirmé la présence du variant britannique dans notre pays. Thierno Bocoum, sur sa page Facebook, porte le combat de la sensibilisation.

« Le variant britannique du Covid-19 est chez nous. Il est réputé plus contagieux et mortel que la souche classique. Redoublons d’efforts. Protégeons nous et protégeons nos proches. Portons nos masques. Respectons la distanciation physique. Évitons les rassemblements. Lavons-nous les mains. Évitons de les mettre sur notre visage. Conscientisons. Que le Seigneur veille sur vous, sur vos proches et sur vos familles », a-t-il écrit sur le réseau social.