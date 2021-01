Moustapha Diakhaté : « Libérez Boubacar Séye »

Des voix s’élèvent de plus en plus pour exiger la libération du président d’Horizon Sans Frontières. Sur sa page Facebook, Moustapha Diakhaté plaide pour sa libération. « Libérez Boubacar Séye », écrit-il sur le réseau social. Avant de rajouter : « C’est une honte pour une démocratie d’utiliser la violence légitime de l’Etat pour intimider et humilier ».

A rappeler que Boubacar Séye a été arrêté le vendredi 15 janvier 2021 par la Police, à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar à la suite d’une requête de la section de recherche de la gendarmerie nationale