Covid-Riz : Pape Djibril Fall et Jakaarlo violemment attaqués par…

Et les chiens lâchèrent l’os du Pétro-Gaz pour saisir celui du Covid-Riz.

« La confiance, c’est la bravoure de l’âme » disait Henri Boucher.

Laissez-nous respirer au moins cette fois-ci, le Sénégal n’a pas besoin de ça ; cette politique politicienne malsaine en ces moments de lutte où seule une union sacrée devait prévaloir comme le font tous les autres pays du monde entier. Vous faites vraiment honte de par vos déclarations, la gravité de vos allégations fait palpiter nos cœurs, elle brûle toute bonne conscience qui sait que ce ne sont que des mensonges. En lieu et place de participer à la cohésion nationale, vois cherchez toujours à semer le trouble, la discorde et l’amalgame.

Cette émission du nom de « JAKAARLO » sur la TFM avec ceux qui l’animent est en train de nuire plus qu’elle devrait éveiller car la qualité des interventions de par le plateau est d’une médiocrité extrême frôlant le ridicule même.

Je ne peux m’empêcher de souligner cela cette fois-ci avec les propos d’un certain Pape Djibril Fall que d’aucuns qualifient de pertinent. Mais comme l’adage le dit: « au pays des aveugles les borgnes sont rois « . Voilà le Sénégal, les laudateurs sont considérés héros et les vrais héros en zéros.

Monsieur du PASTEF se permet d’attaquer à chaque fois le président Macky SALL sous l’angle de la médisance et du discrédit allant jusqu’à avouer que la mise sur pied d’un comité de gestion devait être le premier acte à poser alors qu’aucune opération n’a encore commencé.

Mais pourquoi tant de haine, tant de méchanceté et de critiques malsaines et insensées où il ne fallait que la retenue et l’observation de la suite des actions pour relever le défi ?

Ces gens croient que s’ils ne parlent pas ainsi ils s’oublient au point d’avoir besoin de raisons pour agir ainsi, avec une malhonnêteté extrême et une vermine propre à Satan. Ignorent-ils que Dieu sait ce qui est vrai et ce qui est faux ? Ignorent-ils que Dieu est toujours de u côté de la vérité ? A beau faire ou dire du mal de quelqu’un par le mensonge des années durant, et que celui-ci laisse tout entre les mains du créateur, le juge suprême, ils n’auront que déception et honte.

Après le feuilleton du pétrole et du gaz allant jusqu’à pousser certains sénégalais à réclamer au frère du président Monsieur Aliou SALL 400.000 f cfa, les voici encore des chiens engagés, saisissant l’os du Covid-Riz confié à Monsieur Mansour FAYE qui travaille avec l’armée sénégalaise suivant un cahier de charges articulé autour de profils, de moyens, de capacités, d’aptitude et de compétences qui ont fait abdiquer de véreux soumissionnaires.

Aujourd’hui au Sénégal, beaucoup de nos compatriotes cherchent à faire du mal en lieu et place du bien en tant que musulmans. Pape Djibril FALL en fait partie malheureusement. Ont-ils besoin d’être rappelés par un guide religieux ou par la force? Avant de pouvoir s’adonner à de telles pratiques malsaines, il faut faire un choix après avoir interrogé la conscience. Oui, avant de chercher à nuire celui qui incarne toute la République, il fait se poser des questions : suis-je honnête d’avec ma conscience ce juge infaillible du bien et du mal qui doit guider l’excellence de la nature humaine et orienter la loyauté de les actions de chaque jour.

Si je cherche du charme ou de la popularité envers mes semblables, je dois le faire dans la VÉRITÉ. Il faut être honnête en ayant l’amour de la vertu afin de se rendre plus invincible devant les épreuves de la vie. Le mensonge par l’éloquence ne rend jamais à celui qui le fait les penchants d’un homme de valeur. Pape Djibril FALL doit se sentir petit en parlant à sa conscience comme il l’a fait lors de cette émission JAKAARLO de ce vendredi.

Son Excellence le président Macky SALL part toujours la tête haute, encouragé par l’engagement qu’il a pour servir son pays depuis 2012. Que n’a t-on pas fait ou dit à chaque approche de joute électorale ? élections législatives, locales, municipales et rurale, référendum, élection présidentielle ; il coiffe toujours ses adversaires au poteau par la vérité. Le mensonge ne peut jamais jamais jamais triompher devant la vérité.

Il faut t’épargner d’être à la solde d’une personne au prix de mensonges qui te font perdre la Foi en DIEU. Un dévot ne ment pas, il a Dieu à l’esprit et dans le cœur.

J’ignore dans la formation du journaliste si cette morale fait partie de votre code de déontologie mais en toute vérité, de nos jours au Sénégal, certains journalistes sont capables de dire des contrevérités uniquement dans le but de nuire à leur prochain.

Les nœuds du bon sens ni de l’honnêteté ne doivent jamais se défaire d’une personne sensée informer l’opinion publique.

L’heure presse, soyons justes et véridiques pour servir notre société, c’est celà vivre utilement mes chers compatriotes.

Malick Wade GUEYE depuis Marseille / France.