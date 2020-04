Gestion Covid-19 : Ce qui guette Macky Sall

Malgré les alertes lancées à son endroit, dès son annonce de mise en place du Plan de résilience économique et social avec à la clef un fonds doté de 1000 milliards FCFA pour aider les populations dans la crise liée au covid-19, le Chef de l’Etat Macky Sall est resté sourd, en envoyant au front son beau-frère, le ministre Mansour Faye.

Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale ne cesse de se distinguer tristement depuis qu’il a été placé dans les premières lignes pour ce qui est de l’acquisition et de l’acheminement des denrées destinées aux populations nécessiteuses dans le cadre de la crise liée à l’apparition de la pandémie du coronavirus sur le territoire national. Très tôt décrié, Mansour Faye, comme pour donner raison à ses principaux détracteurs, ne cesse de multiplier les fautes et maladresses. A cause de lui, à côté du coronavirus, se développe le corona-business développé par des mafieux sans foi, ni loi. Les attributions des marchés pour l’acquisition du riz et l’acheminement des denrées aux populations nécessiteuses soulèvent des vagues de polémiques. Partout, l’on crie au scandale.

Mansour Faye aime susciter la polémique sur toutes ses décisions surtout quand il s’agit d’attributions de marchés. A cause de lui, lorsqu’il était ministre de l’Hydraulique, tout le Sénégal avait été tenu en haleine pendant presque deux ans avec le très controversé marché d’attribution du contrat d’affermage et de distribution en eau potable dans les zones urbaines et semi-urbaines. Un contrat dont, Mansour Faye avait décidé que SEN’EAU devait en être le bénéficiaire quoiqu’il coûte, au détriment de la SDE. Ce que Mansour Faye veut, c’est tout le Sénégal qui se soumet. Quelle trajectoire accomplie par celui qui était un illustre inconnu au Sénégal ou qui même à Saint-Louis, seuls quelques rares voisins du domicile familial connaissaient, connait une subite ascension depuis que Macky Sall a accédé au pouvoir en 2012.

Son seul mérite dans son ascension fulgurante au point de se voir confier des postes juteux au sein du gouvernement, c’est qu’il est le frère de la Première dame, le gendre du Chef de l’Etat. Sous Abdoulaye Wade, toutes les forces vives de la nation s’étaient unies pour dénoncer la gestion « clanique et familiale » du pouvoir, sous Macky Sall, le mal s’empire. C’est comme si, le Président Macky Sall n’avait jamais su tirer les leçons tirées sous Me Abdoulaye Wade et qui a valu à ce dernier, un désaveu total de la part des populations.

Dans beaucoup de pays du Tiers-monde, l’on a vécu des séparations douloureuses entre les populations et les pouvoirs. Dans la plupart de ces ruptures, leurs origines se trouvent dans la trop grande implication de la famille du couple présidentiel dans la gestion des affaires de la République. C’est pourquoi, pour ce qui le concerne, le Chef de l’Etat Macky Sall pour ne pas connaître une sortie par la petite porte, doit tenir éloigné les membres de sa famille de sa gestion du pouvoir, rien qu’en s’inspirant du cas Karim Wade, qui par sa faute, père Me Abdoulaye Wade a subi un terrible désaveu en 2012.

En cette période de pandémie, la rupture entre le pouvoir et le peuple est bien vite arrivé. Et les membres de la famille présidentielle ne font rien pour faciliter la tâche à Macky Sall. Comme si, ce dernier en avait besoin.

La rédaction de Xibaaru