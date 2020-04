Marchés de riz…CORONA GATE ! par Dr Babacar Diop du Jds

L’attribution frauduleuse de deux marchés pour l’achat de riz d’un montant de 17 milliards francs CFA à l’homme d’affaire Rayan Hachem, proche de la famille présidentielle, propriétaire des entreprises Avanti-Suarl et Afri and co, sème le doute dans la tête des citoyens honnêtes. Dans quelles conditions l’homme d’affaire a gagné le marché de 9.625.000.000 francs CFA avec Avanti-Suarl ? Comment Afri and co qui n’est pas enregistré dans le registre des entreprises reconnues par l’Apix a pu gagner un marché de 8.250.000.000 francs CFA. Le Coronavirus tue, mais il enrichit des gens sur le dos des populations vulnérables.

La gestion du transport des vivres à l’intérieur du pays constitue aussi un scandale. Alors que les transporteurs avaient offert leurs services au gouvernement pour participer à l’effort de guerre, Mansour Faye a décidé, frauduleusement et en violation flagrante de la loi, d’accorder le marché du convoyage du riz au député et homme d’affaire Demba Diop Sy, membre de la mouvance présidentielle : un véritable partage de « Boukki ». Le Coronavirus est une occasion aussi pour enrichir des familles, des proches et des partisans. Après le frère du président dans le scandale du pétrole, c’est autour du beau-frère de souiller sa réputation dans le riz destiné aux pauvres.

La lutte contre le Coronavirus ne saurait être un prétexte pour justifier la manipulation frauduleuse des deniers publics. L’opposition debout et la société civile ne doivent pas se taire au nom d’un hypocrite consensus national, fabriqué artificiellement pour couvrir la mal gouvernance.

Dr Babacar Diop