Le CRD rend hommage au défunt SG de la LD Debout

Voici le Communiqué du Congrès de la Renaissance démocratique (CRD)

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse, au milieu d’un combat patriotique contre le coronavirus que le CRD a appris le décès de notre ami, camarade et compagnon de lutte patriotique, démocratique et citoyenne, Souleymane Gueye Cissé Secrétaire Général de la Ligue Démocratique (LD) Debout.

Les peuples sénégalais et africains ont perdu un valeureux fils, clairvoyant et ferme dans la défense de leurs intérêts.

La Conférence des leaders salue sa mémoire et présente ses condoléances à sa famille, à ses camarades et compagnons de la LD Debout et du CRD dont il est un membre fondateur.

Le CRD lui rendra un hommage mérité lorsque notre peuple vaincra la pandémie du Covid19.

Fait à Dakar, le 15 avril 2020

LA CONFERENCE DES LEADERS

CONGRES DE LA RENAISSANCE DEMOCRATIQUE (CRD)