« Monsieur Tahirou Sarr…Souleymane Jules Diop a raison » selon…

La polémique sur la responsabilité de la propagation de la covid-19 bat son plein. Depuis Marseille, Malick Wade Gueye confirme les propos de Souleymane Jules Diop, Ambassadeur du Sénégal à L’UNESCO, qui a été contredit par Tahirou Sarr, chroniqueur politique Sénégalais établi en france

Objections Monsieur Tahirou SARR, Monsieur Souleymane Jules DIOP a bien raison.

Arrêtez d’être malhonnêtes, cessez vos contrevérités et ôtez de vos cœurs la rancune. Les sénégalais sont témoins et ceux qui sont de bonne foi savent bien que l’Etat a fait ce qu’il fallait faire.

A l’annonce du premier cas le lundi 2 mars sur un Français qui a séjourné en France en février avant de revenir au Sénégal et qui a été mis en quarantaine à Dakar, le ministre de l santé avait bien pris le taureau par les cornes. Tous les passagers qui étaient à bord de l’avion Air Sénégal à destination de Dakar ayant partagé le vol avec le contaminé en provenance de Paris étaient recherchés par les autorités sénégalaises afin de les mettre en quarantaine. Quoi de plus judicieux ?

Le chef de l’État a pour sa part invité les sénégalais à suivre les consignes des services de santé et de sécurité pour éviter la propagation de la maladie. En président, chef de famille responsable, il avait très tôt parlé, il fallait tout juste l’écouter et s’exécuter. Mais l’opposition dont vous faites partie en a profité pour semer la pagaille afin de discréditer le chef de l’Etat. Les cas commencèrent à augmenter et le 23 Mars 2020, il s’est adressé à la Nation et a annoncé la mise en place de l’état d’urgence et d’un couvre-feu de 20 h à 6 h sur l’étendue du territoire national pour lutter contre l’épidémie liée au Covid-19 après avoir reçu toutes les forces vives de la Nation.

Le 24 Mars, au lendemain de sa déclaration pour obtenir l’assentiment de l’ensemble des forces vives de la Nation pour pouvoir légiférer par ordonnances sur les mesures à prendre face à la pandémie de Covid-19, il reçoit tout le monde au Palais.

On connaît la suite; les plus sérieux ont respecté leurs engagements et ont même donné leurs participations au fond pour la lutte contre la pandémie appelée (FORCE COVID-19), les rancuniers et malhonnêtes ont continué les critiques allant jusqu’à faire des déclarations extrêmement maladroites et s’abstenir à voter la loi d’habilitation qui devait permettre au président Macky Sall de légiférer par ordonnances toutes les mesures dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Voila la vérité Monsieur SARR.

Son Excellence le président de la république avait ensuite invité la presse à les accompagner dans cette phase critique lors d’un conseil présidentiel d’urgence sur l’épidémie. Tous les professionnels de la presse peuvent en témoigner. Au lieu de respecter et de faire respecter les consignes édictées par les professionnels de la santé et mises en œuvres par les ministères concernés, l’opposition a préféré saboter le processus en jouant sur la fibre religieuse.

Le mobile de l’ouverture des mosquées fut servi à une certaine jeunesse qui, dans leur grande majorité ne prient même pas si ce n’est le vendredi. Tous les soi-disant activistes s’y mettent, usant de déclarations les unes plus fanatiques et plus maladroites que les autres. Des manifestations dans presque toutes les grandes villes du pays : Touba, Kaolack, Tamba, Diourbel, Mbacké…

A Touba, le bilan était de trois véhicules d’intervention de la police et une ambulance brûlés, le centre de traitement des malades du Covid-19 attaqué, les vitres de la Senelec caillassées. À kaolack, le Khalife général des niasséne qui n’a jamais été convoqué, s’est rendu au commissariat de son propre gré pour dire de vive voix au commissaire de police et à ses hommes qu’il ouvrirait la mosquée pour les prières. D’autres localités ont fait de mêmes.

Que faut-il faire face à cette situation ? Laisser embraser le pays ou bien mettre les récalcitrants à l’épreuve en laissant chacun d’être responsable de lui-même ? Le chef de l’Etat toujours en bon chef de famille a préféré la seconde formule, la plus pertinente face à des sénégalais irrespectueux pour la plupart embarqués par une opposition malhonnête et rancunière.

A la date du 7 juin, 4.328 cas de contamination étaient confirmés avec un bilan macabre qui faisait état de 41 morts, il fallait mettre en quarantaine les contaminés dans des hôtels, et là Monsieur Tahirou SARR suggère des cliniques, doit-on lui rappeler la taille de nos cliniques face à celles de nos hôtels ?

Doit-on lui rappeler que les patrons des cliniques sont des sénégalais comme ceux des hôtels ? Ils ont tous les mêmes droits, le droit d’exploitation en tant que sociétés privées. Si nous en sommes arrivés là, la grande part revient à l’opposition qui a cherché vaille que vaille à mettre le président Macky SALL en mal avec les guides religieux et une frange de la population.

En France où nous sommes, les français savent comment fonctionne une République, ils savent ce qu’est une loi, ils savent ce qu’est le respect envers les autres, ils savent ce qu’est le sursaut patriotique devant une situation exceptionnelle. Mais au Sénégal, on a vu des médecins aller en grève abandonnant les malades, on a vu des faux médecins qui faisaient de faux tests, on a vu presque toutes les franges de la société réclamer leurs parts de l’argent de la FORCE COVID-19, on a vu des transporteurs qui convoyaient des voyageurs à des heures creuses en passant sur d’autres chemins pour échapper à la vigilance de nos hommes de loi.

Souleymane Jules DIOP a bien raison. Arrêtez vos façons de faire la politique ou de vouloir faire le Buzz. La République est une affaire de conscience collective surtout en de pareilles circonstances où seule l’union des cœurs et des esprits mène au triomphe. Dites aux uns et aux autres de respecter les gestes barrières ( porter les masques, se laver les mains, respecter la distanciation…).

Pour les masques, vous voulez que l’Etat vous les offre gracieusement; quelle facilité ! Ici en France, ce sont les pharmacies et les grandes surfaces qui vendent les masques. Et pourtant, lors de la Tabaski, chacun s’est arrangé pour avoir son boubou et son mouton. Donnez-moi le prix d’un mouton et d’un boubou pour faire la fête, je vous dirai le nombre de masques à 250 f cfa l’un que vous pouvez avoir pour sauver des vies.

Malick Wade GUÈYE depuis Marseille.