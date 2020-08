Tahirou Sarr corrige Souleymane Jules Diop

Souleymane Jules Diop (SJD): Quand l’État, pour faire appliquer les mesures de confinement, a décrété un couvre-feu, des jeunes se sont rebellés et nous avons vu des mouvements de révolte avec des attaques contre les force de l’ordre.

-C’est totalement faux. Le couvre-feu a été respecté à 100% sauf qu’à la fin l’État refusait de faire un bilan d’étape. Et ce manque de communication et de responsabilité renfrognaient les populations. En temps de crise les populations ont besoin d’assurance et d’explication de la part des autorités. Ceci, afin de marquer la confiance et la patience durant l’épreuve.

Sjd: Quand l’État a restreint la liberté de circulation pour circonscrire le périmètre de propagation du virus, des citoyens se sont livrés à un trafic d’un autre genre, pour se déplacer impunément en essayant d’échapper à la vue des gendarmes.

– Oui cela se comprend parce que l’État a préféré distribuer des milliards à des patrons d’hotels quand les cliniques privées devaient être réquisitionnées, tout en refusant de compenser le secteur des transports. Alors que d’honnêtes citoyens y gagnent leur vie au jour le jour.

Sjd: Quand l’État a demandé la fermeture des lieux de prière pour faire respecter les mesures et protéger les plus vulnérables, des hordes de populations se sont levées, parfois sous l’instigation d’activistes fanatisés, pour exiger leur ouverture.

-Encore faux car l’État a refusé de sélectionner les mosquées et les équiper en portail de désinfection et matériaux sanitaires afin que les fidèles qui le veulent puissent prier en respectant les mesures barrières. Au-delà de 3 vendredi l’État devait prendre ces mesures mais il a refusé de le faire. Touba a montré la voie par ses propres moyens.

Sjd: Enfin quand le ministre de la Santé a fait valoir les risques de contamination en demandant aux populations d’éviter les déplacements pendant la Tabaski, des prêcheurs, imbus d’on ne sait quelle science, se sont opposé à cette décision en la combattant et en la dénonçant, faisant appel à leur foi en Dieu.

– Effectivement le ministre de la santé n’est pas la voix autorisée pour empêcher aux populations d’aller fêter la tabaski. Et jusque là le ministère de la Santé n’a jamais commandé des masques adéquats à protéger les citoyens. On a voulu nous faire croire à des masques locaux que les autorités ne portent même pas parce que sachant évidemment que ça ne protège aucunement du virus. La preuve se sent avec la propagation continuelle du virus.

Sjd: C’est collectivement que nous portons la responsabilité de ce qui nous arrive. L’État a fait tout ce qu’il avait à faire et qui relève de ses missions régaliennes. Nous lui avons opposé notre liberté de culte, notre liberté de mouvement.

-Toute la responsabilité de mal gérance de la pandémie incombe à l’État. Cet État qui n’a dépensé que pour faire dormir des policiers, des gendarmes et militaires à la belle étoile. Mais qui a refusé de dépenser pour des masques de qualité et matériaux sanitaires pour faciliter la vie des sénégalais avec le virus.

Sjd: Des innocents sont en train de mourir, contaminés par des inconscients. Les statistiques sont immuables : à partir de 70 ans, 9 personnes atteintes sur 10 meurent du Coronavirus. Quel que soit leur pays, leur région et quel que soit leur Dieu.

– Des innocents sont en train de mourir parce que Dieu a voulu leur mort ou parce que l’État a failli avec son système sanitaire bien avant l’existence de Coronavirus?! Chacun de nous y aura sa perception et appréciation. Mais il est clair que les populations sénégalaises ne sont responsables de rien dans ce qui se passe actuellement. Le Sénégal est une nation qui fonctionne avec un président et un gouvernement. Quand les populations s’organisent en marche pour combattre les scandales de détournements et d’enrichissements illicites, l’État n’a jamais abdiqué. Alors pourquoi ce même État abdique sur la pression des populations devant une crise sanitaire aussi sérieuse?!

Merci à toi Souleymane Jules Diop, sans le savoir tu as confirmé la force d’enrichissement de nos gouvernants et la faiblesse de l’État.

Tahirou Sarr