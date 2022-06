Crash avion Sénégal-Air : Le procès (encore) renvoyé

Le procès du crash de l’avion de la compagnie aérienne Sénégal-Air, en 2015, a été appelé ce jeudi 30 juin devant la barre de la chambre Correctionnelle du tribunal de Grande Instance de Dakar. Seulement, l’affaire a été encore renvoyée jusqu’au 10 novembre prochain à cause de la constitution de deux nouvelles veuves dans le dossier, selon Dakaractu.

Pour rappel, un avion appartenant à la compagnie Sénégal Air s’était écrasé dans l’Océan atlantique en 2015 faisant 07 morts. Ce bio moteur Hs 125 transportait à son bord, une patiente française, trois membres de l’équipage dont deux Algériens et un Congolais, un médecin et deux infirmiers sénégalais. L’appareil qui effectuait ce jour-là la liaison entre Ouagadougou et Dakar, aurait, selon les enquêteurs, eu une dépressurisation brutale qui serait la cause de cet accident fatal. L’avion avait frôlé un avion de ligne équato-guinéen.