Criminalité faunique à Kédougou : Six mois de prison ferme pour les deux trafiquants de faune

Ce Mercredi 24 Mars 2021, les deux trafiquants de faune interpellés dans un hôtel en possession de 3 peaux de léopards (dont un bébé léopard de 4 mois) et 17 ivoires d’hippopotames qu’ils s’apprêtaient à vendre, ont été condamnés à une peine d’emprisonnement ferme de six (6) mois. Ils ont été jugés par le Tribunal de Kédougou.

Des peines qui sont à saluer et encourager au regard de l’importance, de la sensibilité et de l’urgence à préserver ces deux espèces emblématiques de la faune d’Afrique et de notre patrimoine naturel à tous, en faisant front contre ce trafic illégal et récurrent d’animaux sauvages au Sénégal et dans la sous-région.

C’est le Mercredi 17 Mars 2021 que les Parcs Nationaux du Sénégal, en collaboration avec le Commissariat Central de Police de Kédougou et l’appui du projet Eagle-Sénégal avaient interpellés ces deux trafiquants d’espèces bénéficiant d’un statut de protection au Sénégal et sont donc intégralement protégées. Ces animaux en question sont malheureusement en voie de disparition sur le continent africain. Leur détention, capture, abattage ou commercialisation par quiconque est sévèrement punie par les textes de lois nationaux et internationaux.