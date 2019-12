L’on dit souvent que la politique n’est pas un long chemin calme, ce n’est pas le Président Macky Sall qui dira le contraire. Le parti au Pouvoir est depuis un certain temps le lieu de déballage entre les membres de l’Alliance Pour la République (APR). Moustapha Cissé Lo et Me Djibril War se lance des piques à chaque fois qu’ils se croisent avec toutes les conséquences que cela engendre. L’Assemblée Nationale est leur ring favori pour leurs enfantillages.

Malgré ce désordre noté au sein du parti, le Président garde le silence sur ses dérapages et semble même dépasser par ses troupes qui décidément ont oublier que le monopole du pouvoir au sein du parti revient à Macky Sall.

Le Chef de l’Etat doit siffler la fin de la récréation au sein de l’APR qui commence à prendre des proportions inquiétantes avec l’irresponsabilité de certains de ses membres.

Aliou Ngom