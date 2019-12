L’APR sombre…un militant interpelle Macky Sall

Lettre Ouverte au Président de la République, Président de l’APR /Yakaar

Telle une armée mexicaine, mon parti que j’ai contribué à créer, à implanter partout dans le territoire national, à amener au pouvoir, à défendre son bilan et à réélire au premier tour, est en train de sombrer dangereusement dans la déchéance ténébreuse totale du fait d’énergumènes arrivistes, affamés, voraces aux panses jamais repues, qui se disent membres fondateurs de l’Alliance pour la République/ Yakaar.

Qu’ont-ils fait que nous autres militants de la première heure n’avons pas fait, si ce n’est que nous demeurons dans l’anonymat absolu depuis l’accession de notre « bébé parti » au pouvoir en 2012. Sont t’ils plus méritants que nous autres militants de la première heure, qui, malgré les affres de la précarité et du chômage politique, avons bravé chaleur et fraicheur, tempête et brouillard pour vulgariser et vendre un idéal « Dékkal Ngoor » qui se mua pour devenir « Yonu Yokkuté », avant de passer à un programme plein d’espoir pour sortir le Sénégal des méandres de la pauvreté à l’horizon 2035 ( Plan Sénégal Emergent).

Eux, ces laudateurs perdus par leur cupidité, ont au moins été récompensés par des strapontins moelleux qui leur ont permis sans nul doute de se doter de capacité d’accéder à une certaine presse interposée par laquelle ils travestissent et écornent l’image reluisante du parti, à se jeter l’opprobre, créant ainsi l’occasion pour les pourfendeurs de diaboliser votre régime et ceci sous les yeux impuissants de nous autres camarades de parti qui n’avons jamais goûté aux faveurs du parti au pouvoir malgré les innombrables sacrifices que nous avons consentis, dés fois même au prix de notre travail.

Il est temps Monsieur le Président de siffler la fin de la récréation. Ces pseudos militants de la première heure, membres fondateurs « fractionnaires » au lieu d’actionnaires de l’APR sont entrain de ternir l’image du parti et d’ensabler le bilan élogieux de huit années d’exercice du pouvoir.

Nous autres militants de la première heure qui n’avons jamais eu de responsabilité et qui croyons toujours à l’idéal du parti et à son Président, demandons la démission de ces militants-responsables de leur postes politiques et des fonctions qu’ils occupent au sein du Secrétariat Exécutif National de l’APR.

C’est l’occasion Monsieur le Président de nous honorer du comportement de certains militants-responsables du parti, qui, de par leur charisme, leur loyauté et leur compétence dans l’œuvre de construction d’un Sénégal émergent et de consolidation des acquis du parti, dégagent de l’espoir et de l’avenir, je veux citer l’exemple de Madame Aminata TOURE Présidente du CESE et de Monsieur Mame Boye DIAO Directeur des domaines à titre illustratif.

Je terminerai Monsieur le Président par rappeler aux militants et responsables votre dicton que nous avions en bandoulière du temps de « Dékkal Ngoor » « La politique peut bien s’accommoder de la morale et de l’éthique. »

Alioune Badara GUEYE

Militant de première heure

Coordonnateur Actions Républicaines pour un Mouvement

Vers l’Emergence. (A.R.M.E)

