Culture et art : le ministre Aliou Sow innove et réveille le sentiment patriotique

Le ministre de la culture et du patrimoine historique Dr Aliou Sow est dans le temps de l’action !

“Les œuvres importantes résultent plus rarement d’un grand effort que d’une accumulation de petits efforts.” enseignait Gustave Le Bon.

Cette assertion sied parfaitement à l’actuel ministre de la culture et du patrimoine historique, Dr Aliou Sow.

En effet, quelques mois seulement après sa prise de fonction au niveau de ce stratégique département ministériel, le patron de la culture a multiplié les initiatives. Après le FESNAC qui a connu une belle réussite dans la région de Kaffrine en janvier dernier, ce libéral formé à bonne école a enchaîné les activités inscrites dans le riche agenda du ministère dont il a pris les rênes. Oui, une part belle a été faite aux musiques urbaines à travers leurs principaux acteurs qui se trouvent être de vrais porteurs de voix des masses dans les domaines respectifs qui les mobilisent.

Par sa démarche participative et inclusive, le ministre de la culture et du patrimoine historique a permis à ces citoyens à part entière de notre Nation, d’être reçus en audience par Monsieur le Président de la République qui, très satisfait de leurs échanges, a pris séance tenante, des mesures fortes pour redorer le blason des musiques urbaines afin de permettre à leurs acteurs de continuer à jouer leur partition dans la construction d’un Sénégal émergent.

Le sens de l’écoute et de l’anticipation du chef de l’État aura eu le mérite d’avoir réveillé un sentiment patriotique chez les acteurs qui ont tour à tour pris la parole pour faire part du fait qu’ils s’approprient l’intérêt de sensibiliser davantage les masses autour du civisme et de la citoyenneté, gages d’un développement durable car prenant en compte les générations actuelles et futures dans le processus de l’évolution de leur art. Rien que pour cette prouesse grâce à son engagement et sa volonté, le ministre Aliou Sow mérite les encouragements et le soutien de toutes celles et de tous ceux qui gravitent autour de son département ministériel et au-delà.

Dans la continuité du pacte qui lie le ministère aux acteurs des musiques urbaines, le ministre a leur a remis vendredi dernier, des chèques d’un montant total de 90 millions de nos francs pour qu’ils mettent en œuvre différents projets largement profitables dans le court moyen terme. Que dire de la vision de cet homme qui a regroupé en début de semaine, l’essentiel des personnalités du théâtre afin de revisiter leur statut et de leur doter dans un avenir proche, de possibilités à même de leur permettre de vivre de leur art ?

Oui, à Sorano, le ministre a organisé la Journée Internationale du Théâtre et décliné un Plan Stratégique de Développement de l’activité qu’il s’engage à présenter incessamment à son Excellence Monsieur le Président de la République. De quoi motiver davantage ces artistes, l’art étant cher au chef de l’État qui place l’organisation du grand prix des arts et des lettres au cœur de ses politiques publiques.

Loin d’être exhaustif, il nous plaît de saluer l’initiative du ministre qui a décidé d’organiser très bientôt le Festival international du cinéma et de l’audiovisuel (FICASE), 2023, coïncidant avec le centenaire de Ousmane Sembene, grand précurseur du cinéma sénégalais. Toutes choses qui font dire à tous les hommes de bonne foi, que l’actuel ministre de la culture et du patrimoine culturel est dans le temps de l’action, le temps du chef de l’exécutif !

En attendant de découvrir les autres innovations contenues dans l’ambitieuse feuille de route du Dr Aliou Sow, nous lui réitérons notre fierté et lui renouvelons nos plus vives félicitations.

Correspondance particulière de Mamadou Biguine Gueye