Mamadou Biguine Guèye vante la révolution culturelle inclusive de Aliou Sow

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE : ALIOU SOW VEUT RATISSER LARGE POUR UNE RÉVOLUTION CULTURELLE INCLUSIVE

À peine installé au département de la culture et du patrimoine historique, Dr Aliou Sow n’a pas perdu de temps pour poser de nombreux actes en phase avec la politique culturelle du gouvernement. Le jeune ministre de la culture semble avoir plongé de plein pied dans le combat tel que souhaité par Monsieur le Président de la République. Ce combat n’est pas physique, mais il s’oriente vers la mise en œuvre de toutes les stratégies et initiatives possible afin que dans chaque secteur de la vie publique, les acteurs puissent sentir une nette amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

En ce qui concerne le ministre Aliou Sow, il a très tôt pris le taureau par les cornes en ayant fini de faire du ministère de la culture et du patrimoine historique, le ministère de tous les acteurs et partenaires qui doivent y être associés.

C’est donc conformément aux orientations de l’État du Sénégal en matière de politique culturelle que l’ancien ministre de la jeunesse agit. Avec en bandoulière et en ligne de mire une dynamique d’inclusion qui ouvre son département à tout le Sénégal.

C’est l’une des raisons pour lesquelles d’ailleurs le FESNAC aura lieu cette année dans la région de Kaffrine malgré quelques réticences de gens qui ont osé contester le choix de Kaffrine qu’ils veulent arrimer au fait que la localité est celle du ministre. Un argument assez léger qui sape d’ailleurs l’esprit de notre commun vouloir de vie commune ainsi que celui d’ouverture qui consolide le dialogue des cultures dans un Sénégal qui en a tant besoin au regard des dimensions que prend la désinformation, l’intoxication et les agressions de toutes sortes pouvant surgir de n’impose où dans ce Monde globalisé.

Sous ce rapport l’actuel patron de la culture du Sénégal doit être encouragé et davantage accompagné pour l’intérêt supérieur de la nation.

C’est ce que l’écrasante majorité des animateurs et responsables du HIP-HOP sénégalais ont compris pour aller rencontrer le chef de l’État il y a quelques jours et lui faire part de leurs préoccupations pour l’essor des musiques urbaines. Ils ont d’ailleurs fort heureusement recueilli l’adhésion et les engagements du chef de l’État qui fera doublement ce qu’il a déjà fait comme efforts pour ce très populaire mouvement. Une autre prouesse du nouveau ministre chef de la délégation et acteur majeur dans ladite rencontre. Qu’attends t’on de plus chez un ministre si ce ne sont des initiatives aussi nobles et pleines de vision pour le bénéfice de notre pays ?

Nous invitons donc monsieur le ministre à persévérer dans des initiatives pareilles et poursuivre les concertations avec tous les autres secteurs et acteurs de son département. Du théâtre au cinéma en passant par la littérature, les arts…le ministre devra amener tout le monde vers l’autorité suprême pour des concertations telles que celle avec les rappeurs afin que tous, nous fassions bloc et travaillions d’arrache-pied pour l’émergence du Sénégal dans l’entente, la stabilité et la paix sociale, gages d’un développement durable pour les générations actuelles et futures !

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste

