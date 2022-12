Rapport Cour des comptes : Le manque de promptitude dans la réactivité de certains ministres plombe le bilan du Président

Publication du dernier rapport de la Cour des Comptes : Quand le manque de promptitude dans la réactivité de certains ministres plombe le bilan du Président Sall.

Depuis la publication du rapport définitif de la Cour des Comptes le lundi 12 décembre 2022 sur la gestion des 1000 milliards du programme de résilience « Force Covid-19 » et le tollé général qui s’en est suivi, Monsieur le Président de la République dès son retour d’un long voyage des USA et du Japon a convoqué le jeudi 22 décembre 2022 le conseil des ministres pour statuer sur la question.

A l’issue de ce conseil des ministres le communiqué rendu public par le porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana dit ceci: « S’agissant de la transparence dans la gestion des finances publiques et du renforcement de la lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme, le Président de la République a réitéré son attachement à la transparence, à la promotion de la bonne gouvernance et à la reddition des comptes, érigés en piliers dans le Plan Sénégal Émergent ».Et le communiqué du conseil des ministres du jeudi 22 décembre 2022 de poursuivre:« A la suite de la publication du Rapport de la Cour des Comptes sur l’audit de la gestion du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la Covid-19 (Fonds Force Covid-19), le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre d’examiner avec attention les informations publiées, les recommandations formulées et de prendre *sans délai* les mesures adéquates afin d’éclairer l’opinion sur les éléments contenus dans ledit document en vue des suites à donner ».

Une instruction de Monsieur le Président de la République qui sonne comme un rappel d’un des principes fondamentaux de la Constitution du Sénégal à savoir *la transparence dans la gestion des finances publiques.

La Cour des comptes qui est un des organes garants de ce principe avait déjà bénéficié d’un financement pour la construction d’un siège digne de ce nom par le Président WADE. Ce pas vers l’autonomisation a été parachevé par le Président Macky Sall qui a modifié la loi sur la Cour des Comptes pour la rendre beaucoup plus efficace et crédible. C’est pourquoi on ne doute point de la volonté du Chef de l’Etat de lutter contre la corruption et également de sa ferme volonté d’ériger la transparence dans la gestion des affaires publiques en règle constitutionnelle.

Malheureusement à notre grande surprise, depuis cette sortie médiatique salutaire de Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre Amadou Ba attendu sur la question et son ministre de la justice Ismaila Madior Fall par le truchement du procureur n’a posé aucun acte de communication pouvant aider les sénégalais à reconnaître la bonne foi de son gouvernement.

La sortie du ministre des finances Moustapha Ba et son collègue Abdou Karim Fofana ne suffisent pas pour rassurer les sénégalais.

Aujourd’hui tout le monde y va de son commentaire sans entendre Monsieur le Premier Ministre. Même un communiqué de sa cellule de communication ou une sortie du procureur aurait suffi pour rehausser cette instruction de Monsieur le Président de la République.

Monsieur le Premier Ministre Noel est derrière nous !!!

L’opinion s’attend depuis le 12 décembre dernier jour de votre déclaration de Politique générale à des actes concrets de votre part sinon ce rapport va entacher lourdement le bilan élogieux de Monsieur le Président de la République avant l’élection présidentielle de 2024.

Monsieur Mbaye DIOUF

Ancien Conseiller spécial à la Présidence.