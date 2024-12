Cyclone Chido : ADHA invite les autorités à venir en aide aux sénégalais à Mayotte

Adama Mbengue, président d’Action pour les droits humains et l’amitié (ADHA), se dit profondément choqué par «la situation dramatique que vivent nos compatriotes sénégalais à Mayotte, gravement affectés par le passage du cyclone Chido». Il demande aux autorités sénégalaises de venir en aide aux Sénégalais bloqués dans cette ville dévastée.

«Le président de la République est appelé à prendre publiquement position et à exprimer sa solidarité envers nos compatriotes sinistrés. Adha demande que des émissaires soient dépêchés sur place afin d’évaluer la situation et de coordonner une assistance efficace», plaide Adama Mbengue, président d’Adha. Invitant les autorités à intervenir sans délai, Adha souligne que si «nécessaire», soit organisé «un rapatriement volontaire pour les Sénégalais souhaitant retourner au pays, tout en garantissant leur sécurité et leur dignité».

Lançant ainsi un appel aux députés de la diaspora d’apporter leur aide à leurs compatriotes. «ADHA interpelle les députés sénégalais de la diaspora, les invitant à jouer pleinement leur rôle, surtout en cette circonstance. De même, le secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur est sommé de prendre des mesures concrètes et urgentes pour garantir leur bien-être et leur sécurité», assure-t-il. Il ajoute : «En effet, les dégâts causés par ce cyclone sont considérables : infrastructures détruites, habitations en ruines et des risques imminents de pénurie alimentaire et de recrudescence des maladies. Malgré cette catastrophe, ADHA constate avec regret l’absence de réaction officielle ou de solidarité manifeste de la part des autorités sénégalaises envers ces près de 400 Sénégalais confrontés à une détresse aiguë.»

Par ailleurs, ADHA estime «que la protection des droits fondamentaux de chaque citoyen, où qu’il se trouve, est une responsabilité incontournable de l’Etat sénégalais». Il rappelle que «le Sénégal a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, réaffirmant ainsi son engagement envers ses citoyens expatriés». Avant de souligner que «la Constitution sénégalaise garantit la protection des droits de ses ressortissants à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national».

ADHA «appelle les autorités compétentes à agir avec diligence et efficacité, afin de secourir nos compatriotes de Mayotte, conformément aux engagements internationaux et aux dispositions constitutionnelles du Sénégal».

Il faut savoir que le cyclone Chido, le plus intense qu’ait connu Mayotte depuis quatre-vingt-dix ans, avec des vents à plus de 220 km/h, a frappé, le 14 décembre, le département le plus pauvre de France, où un tiers de la population vit dans des logements précaires. Selon un bilan provisoire du ministère de l’Intérieur, il a fait 31 morts et quelque 1400 blessés, même si les autorités prévoient un nombre de victimes beaucoup plus important.