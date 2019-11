Le feuilleton touche enfin à sa fin. Après s’être attiré les foudres du CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) en 2016, Cyril Hanouna ressort gagnant de la partie. D’après les informations du Parisien, l’animateur va prochainement recevoir une somme mirobolante. « Aujourd’hui le Conseil d’Etat l’a condamné [le CSA, NDLR] à verser 1,1 million d’euros à la chaîne gratuite du groupe Canal+ », rapporte le quotidien. Une décision des juges qui était très attendue ces derniers jours.

L’histoire a commencé en novembre 2016 lors du prime de La Grande Rassrah. Cyril Hanouna avait alors piégé son chroniqueur Matthieu Delormeau en caméra cachée et lui avait fait croire qu’il avait tué quelqu’un. Ce n’est que le lendemain que le principal intéressé apprenait la supercherie. « Pendant dix minutes, j’ai cru que j’avais un homicide involontaire sur les bras, que j’allais prendre cinq ans de prison […] J’ai explosé en sanglots », confiait-il après coup.

En plus de bouleverser Matthieu Delormeau, ce canular morbide avait choqué la Toile. Résultat : une centaine de signalements pour « harcèlement » et « humiliation » étaient transmis au CSA. Dans un premier temps, la police de la télé décidait de priver Touche pas à mon poste de publicités pendant une semaine. Mais la chaîne C8 avait finalement pu faire annuler cette lourde sanction. Dans la foulée, Cyril Hanouna et ses équipes réclamaient des indemnités, à savoir 4 millions d’euros. Finalement, le CSA s’en sort avec une dette d’1 million d’euros. Toutefois, il devra rembourser « sur ses fonds propres » précise le Parisien. « On paiera », a simplement déclaré sur Europe 1 Roch-Olivier Maistre, le président du Conseil.