Jean-Luc Reichmann malade : ses fans sont inquiets !

Jean-Luc Reichmann a alerté ses fans sur son compte Instagram. Il a en effet publié un post concernant ses problèmes au genou, dont il souffre. Or quelques minutes après, il a supprimé son message, laissant ses abonnés dans le doute.

Jean-Luc Reichmann publie un message inquiétant

Avec plus de 300 000 abonnés sur son compte Instagram, Jean-Luc Reichman est très actif sur les réseaux sociaux. Toujours avec bonne humeur, il publie des choses de son quotidien et notamment de son émission Attention à la marche, et de sa série, Léo Matteï. Or, il y a seulement quelques heures, l’animateur adoré des Français a créé l’inquiétude auprès de ses fans. D’après Femme Actuelle, il aurait partagé une radio de son genou droit et avait écrit en légende : « Et un genou… un ! »

Cependant, à peine quelques minutes plus tard, le principal intéressé a effacé sa publication. De quoi alarmer ses nombreux fans qui sont dans l’incompréhension totale. En effet, s’est-il blessé ? Souffre-t-il ? Pour le moment, ces questions restent hélas sans réponse…

Jean-Luc Reichmann dévoile la fin de sa série

Et oui, au bout de sept saisons intenses, la série Léo Matteï touche à sa fin, pour le plus grand regret de ses fans. Jean-Luc Reichmann a effectivement publié le 11 novembre un message concernant la fin de tournage. « Concentration Maximale aujourd’hui lundi 11 Novembre avec Florence Pernel et toute l’équipe ‼️… Dernière semaine de tournage de #leomattei » a-t-il écrit sur son compte Instagram en légende d’une photo. L’animateur adoré de TF1 attend avec impatience que les téléspectateurs découvrent cette ultime saison. Il souhaite toujours sensibiliser le public aux violences faites aux enfants. Il va falloir se montrer encore un peu patient pour la visionner !