Daaka de Médina Gounass : Les instructions de Macky Sall

L’édition 2023 du Daaka commence samedi prochain à Médina Gounass (département de Vélingara). Le chef de l’Etat a donné hier en conseil des ministres des instructions pour un bon déroulement de l’évènement religieux qui accueillent des fidèles venant des pays de la sous-région. Le gouvernement est invité à prendre toutes les dispositions sécuritaires, sanitaires et logistiques appropriées pour accompagner, dans les meilleures conditions, les fidèles installés sur les sites de la retraite spirituelle.

Par ailleurs, le Président Macky Sall veut des mesures urgentes de sauvegarde de la Falémé et des zones polarisées. A ce propos, il a demandé au ministre de l’Intérieur et à ses collègues en charge de l’Eau, de l’Agriculture, de l’Environnement et des Pêches de mener, sous la supervision du Premier ministre, des actions urgentes pour la préservation durable des écosystèmes de la Falémé, de la santé et des activités des populations riveraines.