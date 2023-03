Un détournement de 60 millions secoue l’hôpital de Tivaouane

Depuis plusieurs semaines, une supposée affaire de détournement d’une somme d’environ 60 millions de Fcfa au niveau du service comptable de l’hôpital Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane fait débat. Mais depuis lors, le dossier n’avance pas. C’est pourquoi hier, les travailleurs, portant des brassards rouges, ont observé un sit-in pour réclamer que cette sombre affaire soit tirée au clair. Selon Sidy Lamine Ndoye, coordonnateur de l’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital Dabakh, cette affaire peut porter préjudice au fonctionnement de la structure hospitalière. Et c’est pourquoi, dit-il, les partenaires sociaux et les travailleurs ont retroussé les manches pour demander que la lumière soit faite et que toutes les responsabilités soient situées afin que pareille situation ne se reproduise plus, rapporte L’As.