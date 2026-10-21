Daaras du Sénégal : Mouhamadou Makhtar Cissé réaffirme le soutien de l’État

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a rencontré les représentants de la Fédération des associations de daaras du Sénégal. Les échanges ont porté sur la place des daaras dans la transmission des valeurs et le renforcement de la cohésion sociale.

Au cours de cette rencontre, la Fédération a plaidé pour le renforcement de la formation des maîtres coraniques et sollicité l’accompagnement de l’État dans l’accomplissement de leur mission. Elle a également présenté les perspectives liées à l’organisation de son prochain congrès.

De son côté, Mouhamadou Makhtar Cissé a réaffirmé son attachement à la valorisation des daaras et reconnu leur rôle essentiel dans l’éducation et la formation des jeunes générations. Il a renouvelé son soutien aux acteurs du secteur et exprimé sa volonté de poursuivre leur accompagnement.

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur l’importance de la transmission des valeurs dans la consolidation de la cohésion sociale. Il a réaffirmé la nécessité de maintenir un dialogue constructif entre les pouvoirs publics et les acteurs des daaras.