Trois individus ont été déférés au parquet le 23 novembre 2026 par le Commissariat d’arrondissement de Dalifort-Forail. Ils sont poursuivis pour vol en réunion commis la nuit avec usage d’un moyen roulant et recel de matériel.

L’affaire a été déclenchée le 21 novembre, lors d’une patrouille de la Brigade de recherches au parc Lambaye. Les policiers y ont repéré une transaction suspecte portant sur huit tuyaux neufs à haute pression, longs de six mètres et d’un diamètre de 300 millimètres. Les conduits étaient proposés à 40 000 FCFA l’unité, sans facture.

Interpellés puis auditionnés, deux des suspects ont reconnu avoir participé au vol de ce matériel dans la nuit du 16 au 17 novembre, sur un chantier d’assainissement situé à Diamniadio. Selon leurs déclarations, l’opération aurait été menée avec l’aide d’un complice. Les tuyaux auraient ensuite été transportés à bord d’un minicar blanc.

L’entreprise victime a évalué le préjudice à 1 536 000 FCFA. Les trois individus ont été présentés au parquet pour les faits qui leur sont reprochés.