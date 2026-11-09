Assemblée : La commission des Finances rejette le projet de budget du MSAS

Le projet de budget 2027 du ministère de la Santé et de l’Action sociale n’a pas obtenu l’approbation de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale. Réunie ce lundi 9 novembre 2026, à partir de 9 heures, avec la participation de la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, la commission a voté majoritairement contre le texte défendu par le ministre Ibrahima Sy.

Le budget proposé pour l’exercice 2027 était arrêté à 246,66 milliards de FCFA, en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement. Il était de 217,27 milliards de FCFA dans la loi de finances initiale (LFI) 2026, soit une augmentation de 29,38 milliards de FCFA, correspondant à une progression de 13,53 %.

Les échanges entre le ministre et les députés ont été marqués par plusieurs interpellations et observations. Les parlementaires ont notamment soulevé des incohérences dans les données chiffrées présentées, ainsi que des interrogations sur la sincérité et la fiabilité des prévisions budgétaires.

Ces préoccupations ont été examinées au regard des exigences de l’article 30 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). À l’issue des discussions, les commissaires ont voté à la majorité contre le projet de budget. En conséquence, le budget 2027 du ministère de la Santé et de l’Action sociale n’a pas été adopté par la commission.