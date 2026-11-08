Baye Niass Day : Dakar mobilisée pour célébrer l’héritage spirituel de Cheikh Ibrahima Niass

La capitale sénégalaise a vibré, ce dimanche 8 novembre, au rythme du « Baye Niass Day ». Les rues de Dakar ont accueilli une importante mobilisation de disciples de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass, plus connu sous le nom de Baye Niass, à l’occasion de cette journée de commémoration dédiée à sa mémoire, rapporte Seneweb.

Vêtus aux couleurs de leur confrérie et animés par une forte ferveur religieuse, de nombreux fidèles ont investi les artères de la capitale pour rendre hommage à celui qui demeure une référence spirituelle pour des millions de disciples à travers le monde. Cette mobilisation témoigne de leur attachement à l’héritage de leur guide et de leur volonté de perpétuer son enseignement.

Fondateur de Médina Baye, dans la ville de Kaolack, El Hadji Ibrahima Niass a marqué l’histoire religieuse du Sénégal et du monde musulman par son érudition, son enseignement et son rayonnement spirituel. À travers la Fayda Tijaniyya, il a contribué à l’expansion de la Tidjaniya dans plusieurs pays d’Afrique, mais également au Moyen-Orient et en Europe.

Au-delà de la mobilisation populaire dans les rues de Dakar, le « Baye Niass Day » constitue un moment de reconnaissance et de transmission. Pour les disciples, cette journée est l’occasion de revisiter le parcours d’un guide dont le message, fondé sur la connaissance, l’éducation spirituelle, l’amour du Prophète Mouhamed (PSL) et le service de l’islam, continue d’inspirer plusieurs générations.