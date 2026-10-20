Nord Sindian et Kédougou : Nouvelle offensive des armées contre les activités criminelles

Les armées sénégalaises poursuivent leurs opérations contre les activités criminelles dans les zones frontalières. Selon les informations communiquées, le samedi 17 octobre 2026, des éléments du bataillon des commandos ont découvert et détruit sept champs de chanvre indien au Nord Sindian, au sud-est de la localité de Tandine.

Dans l’est du pays, les éléments de la Zone militaire n°4 ont procédé au démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Troukhoto, dans le département de Saraya, région de Kédougou. Cette opération a permis la saisie de sept motocyclettes, sept motopompes ainsi que divers matériels utilisés sur le site.

Ces interventions s’inscrivent dans le cadre des opérations de sécurisation permanente des zones frontalières et de la lutte contre les réseaux criminels.