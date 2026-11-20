Le professeur Moussa Seydi a exprimé sa profonde gratitude à l’ancien président Macky Sall, après l’hommage rendu à son équipe et à lui-même lors du Global Summit sur la santé, la protection sociale et le développement humain, organisé à Dakhla, au Maroc.

Le spécialiste des maladies infectieuses dit avoir été particulièrement touché par les propos de l’ancien chef de l’État, qui a magnifié leur engagement dans la lutte contre les maladies infectieuses, notamment durant la pandémie de Covid-19.

« Il nous a toujours traités avec respect et soutenus au-delà de nos espérances dans les moments les plus troubles de ce vingtième siècle… Durant ce sommet, le président Macky, lors de son discours magistral, nous a honorés et a magnifié une fois de plus nos efforts dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses en rappelant notre engagement durant la pandémie COVID-19 », a-t-il déclaré.

Le Pr Moussa Seydi souligne que cet hommage dépasse sa personne et concerne également l’ensemble de son équipe, ses collaborateurs ainsi que le peuple sénégalais. Il a salué la générosité de Macky Sall, à qui il a adressé un message de reconnaissance.

« Merci, Monsieur le Président, pour votre générosité », a conclu le spécialiste.