Dans une tribune intitulée « Le parfum d’une démocratie illibérale », Sidy Alpha Ndiaye, conseiller spécial du président de l’Assemblée nationale et membre de PASTEF-Les Patriotes, conteste la légalité du décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 portant mise en vigueur du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026. Il estime que le recours à ce mécanisme par l’exécutif ne respecte pas les conditions prévues par l’article 68 de la Constitution.

L’auteur dénonce une interprétation du droit qui, selon lui, remet en cause la portée du vote parlementaire et l’équilibre des pouvoirs. Il considère que le rejet d’un projet de loi par l’Assemblée nationale constitue une décision démocratique à part entière et ne saurait être assimilé à une absence de vote ouvrant la voie à une mise en vigueur par décret.

« L’illibéralisme est consommé quand le rejet n’est plus une option démocratique », écrit-il, critiquant ce qu’il qualifie de présidentialisme fort et d’interprétation « contra-legem » des textes.

Dans son analyse juridique, Sidy Alpha Ndiaye conteste d’abord l’extension de l’article 68 de la Constitution aux lois de finances rectificatives. Il rappelle que cette disposition encadre le vote des projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique, tandis que les articles 57 et 62 de la LOLF organisent respectivement le vote de la loi de finances de l’année et celui de la loi de règlement.

Il souligne également que l’article 5 de la LOLF distingue les lois de finances de l’année, les lois de finances rectificatives et les lois de règlement. Selon lui, le mécanisme du délai de 60 jours et la possibilité de mise en vigueur par décret concernent spécifiquement la loi de finances de l’année.

L’auteur estime ainsi qu’une procédure exceptionnelle permettant à l’exécutif de se substituer au vote parlementaire doit reposer sur une habilitation textuelle expresse et ne peut être étendue par analogie aux lois de finances rectificatives.

Sidy Alpha Ndiaye conteste également la possibilité de mettre en vigueur par décret un projet de loi de finances explicitement rejeté par l’Assemblée nationale. Il s’appuie notamment sur la législation française, dont l’article 47 de la Constitution prévoit une mise en vigueur par ordonnance lorsque le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de 70 jours.

Il évoque également l’article 40 de la loi organique française relative aux lois de finances, qui encadre les délais d’examen, estimant que ces dispositions confortent la distinction entre une carence parlementaire et un vote négatif.

Pour lui, le rejet de la LFR 2026 par les députés constitue une décision sans équivoque, qui ne peut être assimilée à une absence de décision autorisant l’exécutif à se substituer au Parlement.

« Il s’ensuit que le projet de loi de finances rectificative pour l’année 2026, régulièrement “voté” par la représentation nationale ne peut être mis en vigueur par décret », soutient-il.

Dans sa tribune, le conseiller spécial du président de l’Assemblée nationale appelle enfin à soumettre les choix politiques de l’exécutif à l’arbitrage du peuple à partir du 2 décembre 2026. Il présente la dissolution de l’Assemblée nationale comme un rempart contre ce qu’il considère comme une évolution vers une démocratie illibérale.

« La dissolution n’est plus seulement souhaitée, voulue et espérée : elle se transmute en rempart contre la sédimentation progressive de ce parfum de démocratie illibérale », conclut Sidy Alpha Ndiaye.