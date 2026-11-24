La crise ouverte autour du décret n° 2026-2416, par lequel le président Bassirou Diomaye Faye a mis en vigueur la Loi de finances rectificative (LFR) de 2026 après son rejet parlementaire, place Pastef face à un dilemme stratégique majeur. Alors que l’Assemblée nationale convoque ce mardi une intercommission pour examiner une proposition de résolution sur ce texte, la tentation d’une riposte frontale ou d’un recours judiciaire est forte dans les rangs de la majorité parlementaire. Pourtant, transformer ce bras de fer institutionnel en paralysie budgétaire comporte des risques politiques considérables pour le parti.

Dans l’opinion publique, les querelles d’interprétation constitutionnelle autour de l’article 68 passionnent moins que leurs conséquences concrètes sur le quotidien des citoyens. Si une initiative parlementaire ou contentieuse venait à geler ou à perturber l’exécution financière de l’État en fin d’année, les Sénégalais risquent d’associer Pastef à une instabilité qui freine le fonctionnement des services publics. Or, un parti au pouvoir ou étroitement lié à la gestion de l’État est jugé sur sa capacité à assurer la stabilité et la continuité, bien plus que sur sa virtuosité procédurale.

L’avertissement lancé par le député Alioune Ndao, déconseillant tout recours devant la Cour suprême, souligne déjà le danger d’un terrain juridique glissant. Au-delà de la question judiciaire, le piège le plus redoutable pour Pastef serait d’apparaître comme un acteur qui multiplie les blocages sans proposer de sortie de crise constructive. Aux yeux d’un électorat lassé des tensions institutionnelles, l’image d’un camp qui « crée des problèmes sans solutions » s’installe vite lorsque les affrontements prennent le pas sur l’action publique.

À l’approche des prochaines échéances électorales, une telle posture offrirait un boulevard aux adversaires politiques de Pastef. Les opposants et détracteurs du parti n’auraient aucune peine à retourner la situation contre lui, en le désignant comme le principal facteur de crispation et d’incertitude économique du pays. Une arme rhétorique d’autant plus efficace qu’elle s’appuierait sur des faits tangibles : retards de paiements, tensions sociales ou incertitudes sur les engagements de l’État.

Dans cette séquence marquée par la rupture politique entre le chef de l’État et son ancienne formation, la gestion des temps politiques est décisive. Entrer dans une logique d’usure ou de blocage financier exposerait Pastef à une sanction électorale sévère, là où une stratégie d’apaisement et de responsabilité budgétaire permettrait de préserver sa crédibilité.

Plutôt que de miser sur l’escalade, les dirigeants de Pastef ont intérêt à concentrer leur contrôle parlementaire sur la transparence et l’exécution effective des dépenses publiques. Exercer une vigilance rigoureuse sur l’usage des deniers publics est légitime et attendu par les citoyens ; provoquer ou entretenir un blocage financier le serait beaucoup moins.

Pour les électeurs, la maturité politique se mesure aussi à la capacité de dépasser les querelles d’ego ou de périmètre pour protéger l’intérêt général. Si Pastef veut éviter de se faire piéger sur le terrain de l’impuissance ou de la obstruction, il doit veiller à ne jamais laisser croire que la stabilité financière du Sénégal est une variable d’ajustement politique.

Le véritable enjeu de cette passe d’armes dépasse le seul sort du décret du 19 novembre. En refusant l’engrenage d’un nouveau blocage financier et en privilégiant une opposition ou un contrôle constructif, Pastef peut éviter de tendre à ses adversaires le bâton pour se faire battre aux prochaines élections.

La rédaction de Xibaaru