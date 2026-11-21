À mi-mandat, l’exercice du pouvoir prend des allures de parcours d’obstacles pour le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Élu en mars 2024 dans l’euphorie d’une alternance portée par le tandem qu’il formait avec Ousmane Sonko, le chef de l’État gouverne désormais dans une configuration politique inédite et périlleuse. Depuis le limogeage d’Ousmane Sonko de la Primature au printemps 2026 et la rupture consommée entre les deux anciens compagnons, le locataire du Palais de la République se retrouve à la tête de l’exécutif sans véritable socle partisan ni relais parlementaire.

La récente décision du Pastef d’officialiser l’exclusion définitive de Bassirou Diomaye Faye de ses rangs est venue entériner une fracture déjà béante au sommet de l’État. En coupant le cordon ombilical avec celui qui fut son secrétaire général, l’ancien parti présidentiel a clarifié les lignes de front, laissant le chef de l’État dans une solitude institutionnelle rarement observée sous la République sénégalaise. Privé de la machine militante qui l’avait propulsé au pouvoir, il doit désormais affronter l’hostilité ouverte d’une formation qu’il a lui-même contribué à bâtir.

Cette fragilité se manifeste avec une acuité particulière à l’Assemblée nationale, où le rapport de force est écrasant. Issu des législatives de novembre 2024, le Pastef détient une majorité absolue de 130 sièges sur 165, désormais présidée par un Ousmane Sonko reconverti en chef de file parlementaire. Face à ce bloc monolithique, le camp présidentiel ne dispose officiellement d’aucun député issu de sa propre bannière, transformant chaque projet de loi en une épreuve de force institutionnelle.

La crise budgétaire de cet automne 2026 illustre parfaitement cette paralysie. Le rejet systématique par l’hémicycle du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026, suivi des vives tensions autour du budget 2027, a contraint le président à recourir à l’article 68 de la Constitution pour faire passer les textes financiers par décret. Si cette arme juridique assure la continuité de l’État et rassure temporairement les partenaires internationaux comme le FMI, elle souligne surtout l’incapacité de l’exécutif à gouverner par le consensus parlementaire.

Pour combler ce vide politique, Bassirou Diomaye Faye a tenté de forger son propre outil en lançant, fin juillet 2026, le parti Kiiraay – Les Patriotes républicains. Présenté comme un « bouclier » républicain destiné à fédérer des mouvements alliés et des cadres ralliés, ce jeune parti peinait encore, quatre mois après sa création, à s’imposer comme une véritable force de frappe électorale. Malgré les tournées de structuration menées sur le terrain et le ralliement revendiqué de plusieurs centaines d’édiles locaux, Kiiraay souffre d’un déficit d’ancrage populaire face à la ferveur militante toujours intacte du Pastef.

En réalité, le parti présidentiel ressemble davantage à un assemblage hétéroclite de notables, de transfuges et de personnalités issues de l’ancienne coalition présidentielle qu’à un mouvement de masse discipliné. Sous la coordination de figures comme Aminata Touré, la formation cherche encore son souffle idéologique et peine à mobiliser la jeunesse urbaine, cœur historique de l’électorat qui avait porté l’alternance de 2024. Cette « armée faible » expose le chef de l’État aux critiques d’une opposition plurielle qui dénonce la création d’un parti-État artificiel depuis les lambris du Palais.

Sur le plan gouvernemental, cette précarité politique oblige le président à s’appuyer sur un cabinet largement composé de technocrates et de personnalités indépendantes, dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô. Si cette équipe mise sur l’efficacité administrative pour dérouler la vision « Sénégal 2050 », elle manque de poids politique pour défendre l’action de l’exécutif dans l’arène publique et amortir les coups portés par la majorité parlementaire.

Dans un contexte économique déjà tendu par l’ampleur de la dette publique et l’urgence sociale, cette guerre d’usure institutionnelle menace directement la réalisation des promesses du quinquennat. Chaque blocage législatif retarde la mise en œuvre des réformes structurelles et alimente l’impatience d’une population confrontée à la cherté de la vie et au chômage. À force de gouverner à coups de décrets, le pouvoir risque de s’éroder, pris en étau entre les exigences des bailleurs de fonds et la fronde parlementaire.

À moins d’un renversement spectaculaire des équilibres politiques lors des prochaines élections locales de 2027, la seconde moitié du mandat de Bassirou Diomaye Faye s’annonce particulièrement périlleuse. Sans une majorité de rechange ni un parti Kiiraay capable de rivaliser dans les urnes avec la machine du Pastef, le président sénégalais pourrait aborder l’échéance présidentielle de 2029 en position de grande vulnérabilité, condamné à une cohabitation conflictuelle jusqu’au terme de son mandat.

La rédaction de Xibaaru