C’est un coup de tonnerre politique et institutionnel à Dakar : face au blocus imposé à l’Assemblée nationale par la majorité acquise à Ousmane Sonko et au parti Pastef, le président Bassirou Diomaye Faye a sorti l’artillerie lourde. Ce jeudi 19 novembre 2026, par le décret n° 2026-2416, le chef de l’État a officiellement mis en vigueur la Loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026, balayant d’un revers de main le rejet voté par les députés le 3 novembre dernier.

La riposte du Palais de la République a été calculée au millimètre près pour briser l’étau parlementaire. Après le rejet de la LFR 2026, suivi d’un autre revers budgétaire autour du projet de loi de finances initiale pour 2027, les tensions entre l’exécutif et l’ancienne maison politique du Président ont atteint un point de non-retour.

Pour justifier cette passe d’armes historique, la Présidence a dégainé l’article 68 de la Constitution et l’article 42 faisant de Bassirou Diomaye Faye le « gardien de la Constitution » et le « garant du fonctionnement régulier des institutions ». Déposé le 18 septembre 2026, le texte n’avait pas été définitivement adopté à l’expiration du délai de soixante jours, fixé au 17 novembre : une fenêtre juridique que l’exécutif s’est empressé d’exploiter.

Dans sa note explicative, le camp présidentiel a également tenu à fermer la porte à tout piège politique, écartant toute confusion avec l’engagement de la responsabilité du gouvernement prévu à l’article 86. Un moyen clair de ne pas offrir sur un plateau à la majorité de Sonko l’occasion de faire tomber l’équipe gouvernementale sur ce terrain.

Surtout, la Présidence a livré une lecture tranchante de la loi fondamentale : « Un projet rejeté est un projet non voté ». En s’appuyant sur la loi organique relative aux lois de finances, le Règlement intérieur de l’Assemblée et la directive UEMOA, l’exécutif affirme que le vote négatif des députés n’empêche nullement la mise en vigueur par décret dès lors que le texte n’a pas été adopté dans les délais impartis.

Cette offensive budgétaire intervient alors que le divorce politique entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko est désormais acté au grand jour. Entre le départ de Sonko de la Primature en mai 2026, la création d’une formation distincte par le chef de l’État en juillet et la radiation de Diomaye Faye et de 31 autres figures par le Conseil national de Pastef mi-novembre, chaque décision prend désormais l’allure d’un règlement de comptes au sommet.

En face, les réactions ne se sont pas fait attendre, cristallisant un climat électrique entre partisans et détracteurs du décret. Pendant que certains dénoncent un passage en force aux relents autoritaires ou pointent les priorités budgétaires et les choix de dépenses publiques, d’autres estiment qu’il fallait coûte que coûte débloquer l’action de l’État et préserver les lignes sociales face à l’obstruction parlementaire.

À travers ce décret contresigné par le Premier ministre, le chef de l’État entend rappeler qu’il ne laissera pas l’appareil public s’enliser dans la paralysie budgétaire. Continuité des services publics, exécution des engagements financiers et maîtrise du calendrier institutionnel sont mis en avant pour légitimer ce recours à l’arme constitutionnelle.

Au-delà de la bataille de juristes et des calculs d’appareil, le message envoyé par le Palais sonne comme un avertissement : « En tout état de cause le Président de la République reste le maître du jeu ». Reste à savoir si ce bras de fer ouvrira une nouvelle crise institutionnelle ou obligera chacun à composer dans un Sénégal politique plus fracturé que jamais.

La rédaction de Xibaaru