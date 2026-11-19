L’Assemblée nationale a massivement rejeté, ce mercredi 18 novembre, le projet de loi de finances initiale (PLFI) pour 2027, confirmant le bras de fer politique et institutionnel qui oppose désormais la majorité parlementaire conduite par Ousmane Sonko à l’exécutif dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye. Selon le décompte officiel de la séance plénière, le texte a été repoussé par 126 voix contre, 18 pour et 3 abstentions sur le volet des recettes (soit 85,71 % de rejet), et par 126 voix contre, 18 pour et 2 abstentions sur celui de la dette publique (86,30 %), le plafond des dépenses ayant suivi la même orientation.

Ce nouveau blocage intervient peu après le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026, plaçant l’exécutif dans une impasse budgétaire inédite depuis l’alternance de mars 2024. Pour plusieurs observateurs de la vie politique sénégalaise, cette séquence illustre la reprise en main du jeu institutionnel par PASTEF et Ousmane Sonko depuis le perchoir, dans un contexte de divergence ouverte avec le chef de l’État sur la conduite des affaires publiques et les priorités économiques.

Au cours des débats en plénière, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a longuement tenté de convaincre les députés de la crédibilité de son projet. Répondant aux cinq préoccupations soulevées par la commission des finances, il a défendu le fondement juridique du budget malgré le rejet préalable de la LFR, expliqué les écarts chiffrés par le changement de base des comptes nationaux (passée de 2014 à 2021), et mis en avant la solidité des hypothèses de croissance ainsi que la prudence des prévisions de recettes.

Face aux réticences de l’hémicycle, le ministre a également multiplié les mises en garde sur les conséquences d’un refus budgétaire. « Une prévision n’est pas une prophétie », a-t-il lancé aux élus, avant d’insister sur le fait que « la confiance est un capital invisible » et qu’un blocage prolongé risquerait de compromettre le programme de 2,2 milliards de dollars envisagé avec le Fonds monétaire international (FMI), de renchérir les coûts d’emprunt et de paralyser les nouvelles dépenses sociales, sanitaires, éducatives ainsi que le règlement des dettes dues aux entreprises.

La séance a connu un moment particulièrement commenté lorsque Cheikh Diba s’est directement adressé en wolof au président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, par la formule : « Jàppsi bokk, voteel ma budget bii… ». Cette interpellation, interprétée par une partie de l’opinion et des analystes comme une supplique adressée au patron de PASTEF pour débloquer le scrutin, n’a toutefois pas infléchi la position de la majorité parlementaire.

En réponse, Ousmane Sonko a renvoyé le ministre vers le président du groupe parlementaire PASTEF, Ayib Daffé, soulignant le respect de la séparation des rôles au sein de l’institution. Le camp parlementaire a ainsi maintenu sa ligne de fermeté en s’appuyant sur les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, estimant que les garanties apportées par le gouvernement sur la sincérité budgétaire et la protection des ménages restaient insuffisantes.

Cette scène a suscité de vives critiques dans le débat public et sur les réseaux sociaux. Dans une réaction publiée à l’issue de la plénière, le chroniqueur et acteur politique Badara Gadiaga a fustigé l’attitude du ministre des Finances devant le perchoir, dénonçant une « déchéance institutionnelle et politique » et critiquant un exécutif qu’il estime incapable d’exercer pleinement ses prérogatives constitutionnelles alors que les citoyens font face à de fortes difficultés économiques.

Au-delà de la dimension symbolique de cette confrontation entre le perchoir et le gouvernement, le rejet du PLFI 2027 soulève d’importants enjeux juridiques et financiers. Si le ministre Cheikh Diba a reconnu que les mécanismes de continuité de l’État permettent d’assurer le fonctionnement courant de l’administration, il a souligné qu’ils ne suffisent pas à engager les réformes et investissements nouveaux prévus pour l’année prochaine.

À court terme, les regards se tournent vers la capacité du président Bassirou Diomaye Faye, du gouvernement et de la majorité parlementaire de PASTEF à trouver une issue institutionnelle à cette crise. Entre le recours éventuel aux mécanismes constitutionnels prévus en cas de blocage budgétaire et la recherche d’un compromis politique autour d’une nouvelle mouture du texte, l’exécutif et l’Assemblée nationale jouent désormais leur crédibilité face aux citoyens et aux partenaires financiers du Sénégal.

La rédaction de Xibaaru