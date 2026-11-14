Législatives 2029…le spectre d’une Assemblée sans majorité absolue

Si l’éventualité d’une dissolution de l’Assemblée nationale dès décembre 2026 alimente les chroniques au Sénégal, la tenue des élections législatives à leur terme constitutionnel dessine un paysage électoral d’une incertitude absolue. Loin de la vague de fond qui avait porté le tandem au pouvoir en 2024, ce scrutin à date échue s’annonce comme le plus ouvert de l’histoire démocratique récente du Sénégal, aucun bloc ne disposant d’une avance décisive pour conquérir seul la majorité.
Cette absence de favori s’enracine d’abord dans la rupture politique et institutionnelle consommée entre le président Bassirou Diomaye Faye et le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Le divorce entre les deux figures de l’exécutif et du législatif a durablement fracturé l’électorat souverainiste, transformant une force autrefois hégémonique en deux pôles concurrents qui se neutralisent mutuellement sur le terrain militant.
À l’horizon 2029, le PASTEF d’Ousmane Sonko abordera la compétition dans une posture inédite et périlleuse : celle d’un parti ayant exercé le pouvoir parlementaire tout en menant une opposition frontale contre l’Exécutif. Si sa capacité de mobilisation reste intacte, la formation devra défendre un bilan de cinq ans marqué par des blocages budgétaires à répétition, risquant de lasser une base électorale en quête de résultats concrets sur le pouvoir d’achat.
Face à lui, le parti présidentiel « Kiiraay », lancé par Bassirou Diomaye Faye, devra faire la preuve de sa véritable implantation nationale au-delà des cercles institutionnels. Sans ancrage historique comparable à celui du PASTEF, le mouvement du chef de l’État s’appuiera sur le bilan des politiques publiques et la stabilité macroéconomique pour séduire les électeurs modérés, mais il reste vulnérable à l’usure naturelle de la fonction présidentielle au bout d’un quinquennat.
Par ailleurs, la perspective d’un scrutin à date échue présente une particularité majeure : le climat politique sera dicté par l’issue de la bataille entre les deux anciens alliés et partenaires de lutte, créant une dynamique de recomposition permanente où les alliances de circonstance primeront sur les fidélités partisanes d’hier.
Cette configuration offre une fenêtre de tir inespérée à l’opposition traditionnelle, incarnée par des formations comme l’APR, le PDS ou les coalitions issues du scrutin de 2024, qui refuse la bipolarisation imposée par le duel Diomaye-Sonko. Après avoir traversé le désert politique, ces forces disposent de plusieurs années pour se restructurer, tirer profit des divisions du pouvoir et incarner une alternative crédible auprès des déçus du changement.
Sur le plan socio-économique, le verdict des urnes dépendra étroitement de la capacité des autorités à résorber la cherté de la vie et à stabiliser les finances publiques. À l’échéance normale du mandat, les électeurs ne voteront plus sur des promesses de rupture, mais sur des indicateurs tangibles d’emploi et de gouvernance, un terrain glissant où chacun des deux anciens alliés tentera de rejeter la responsabilité des difficultés sur l’autre.
Le mode de scrutin mixte sénégalais, combinant scrutin majoritaire départemental et représentation proportionnelle nationale, accentuera encore cette incertitude dans un pays tripolaire. Là où une légère avance en voix permettait autrefois de rafler la mise dans les grands départements, la dispersion des suffrages entre Kiiraay, le PASTEF et l’opposition rend mathématiquement improbable toute majorité absolue d’un seul camp.
Si les urnes sont convoquées à date échue, le Sénégal se dirige tout droit vers un Parlement morcelé où aucun favori ne pourra dicter sa loi. La future majorité ne sortira pas d’un plébiscite, mais de négociations post-électorales complexes, consacrant le retour des coalitions de gouvernement comme seule issue possible à l’impasse politique actuelle.
Laisser un commentaire