Le piège du bilan commun…Kiiraay et le PASTEF jouent gros aux législatives

Alors que les élections législatives sont sur toutes les lèvres et que le PASTEF et Kiiraay pensent chacun avoir une majorité confortable à l’Assemblée nationale, la réalité du terrain politique sénégalais invite pourtant à beaucoup plus de prudence. Portés par un excès de confiance lié à leurs positions institutionnelles respectives, le parti présidentiel Kiiraay mené par Bassirou Diomaye Faye d’un côté, et le PASTEF dirigé par le président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko de l’autre, les deux camps semblent sous-estimer les fragilités qui minent leur socle. Loin d’une promenade de santé électorale, cette bataille s’annonce semée d’embûches pour deux formations qui avancent désormais en terrain miné.

Au cœur de cette vulnérabilité se trouve d’abord l’héritage politique commun qui lie inévitablement les deux leaders aux yeux des citoyens : les deux années passées par Ousmane Sonko à la tête de la primature. Ce passage à l’exécutif, qui suscitait des attentes immenses de rupture systémique, a fini par se heurter aux contraintes de la gestion quotidienne de l’État. Pour une large frange de l’opinion publique qui espérait des transformations rapides, ce bilan de Premier ministre a laissé un goût d’inachevé et alimenté un certain scepticisme.

Ce bilan gouvernemental, loin de susciter un enthousiasme unanime, a profondément déçu une partie de l’électorat populaire ainsi que les classes moyennes. Les promesses d’une amélioration tangible et rapide des conditions de vie ont cédé la place aux arbitrages budgétaires difficiles et aux lourdeurs administratives. En conséquence, la ferveur initiale s’est progressivement érodée au profit d’un regard beaucoup plus critique sur l’action publique menée durant cette période.

Après plus de deux années d’exercice du pouvoir, le constat demeure fragile tant du côté de l’exécutif que de l’hémicycle. Même s’ils évoluent désormais sous des bannières séparées, ni le président de la République ni le président de l’Assemblée nationale n’ont encore réussi à imposer des solutions structurelles qui emportent pleinement l’adhésion de l’électorat. Face à la persistance des difficultés économiques et à la cherté de la vie, les Sénégalais attendent toujours des réponses concrètes et rassurantes.

En s’engageant dans cette bataille législative en ordre dispersé, persuadés de leur force respective, Kiiraay et le PASTEF prennent le risque majeur de fragmenter leur propre base électorale. Plutôt que de s’appuyer sur un socle solide et unifié, les deux formations vont devoir se disputer un électorat historique qui ne leur est plus acquis à cent pour cent. Cette concurrence directe sur un même bassin de voix affaiblit mécaniquement leurs chances d’obtenir la majorité absolue que chacun croit déjà acquise.

Cette division au sommet offre par ailleurs une opportunité inespérée aux autres partis politiques et aux coalitions de l’opposition. En neutralisant mutuellement une partie de leur potentiel électoral, Kiiraay et le PASTEF risquent de favoriser l’émergence ou le retour en force d’autres forces politiques capables de tirer profit de cet éclatement. Les voix des électeurs indécis ou déçus pourraient ainsi faire basculer de nombreuses circonscriptions au détriment des deux camps issus de la mouvance présidentielle initiale.

Ce contexte expose directement les deux leaders et leurs formations respectives au risque d’une sanction électorale dans les urnes. L’électorat sénégalais, connu pour sa vigilance démocratique et sa capacité à sanctionner les promesses non tenues, pourrait utiliser ces législatives pour adresser un avertissement sévère. Un bilan commun jugé mitigé, combiné au spectacle d’une séparation politique au sommet, constitue un cocktail redoutable face à des citoyens exigeants.

Ce scrutin législatif s’annonce comme un test de vérité impitoyable pour la nouvelle configuration institutionnelle du pays. Le temps de la grâce politique est définitivement révolu, laissant place à l’heure des comptes et de l’évaluation des résultats concrets. Si Kiiraay et le PASTEF ne parviennent pas à redescendre sur terre pour convaincre rapidement sur leur capacité à répondre aux urgences sociales et économiques, le réveil pourrait être brutal.

Le compte à rebours est désormais lancé pour les deux formations qui devront redoubler d’efforts pour reconquérir la confiance d’un électorat devenu volatile. L’issue des urnes dira si la stratégie d’autonomie incarnée par le parti présidentiel et le positionnement parlementaire du leader du PASTEF résisteront à l’épreuve du vote. Au soir du scrutin, le Sénégal mesurera l’ampleur des conséquences de ce bilan partagé sur le véritable équilibre des forces à l’Assemblée nationale.

La rédaction de Xibaaru